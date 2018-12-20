Четыре часа пресс-конференции Путина - за 60 секунд
14-я пресс-конференция президента шла 3 часа 52 минуты (не рекорд). Он ответил более чем на 50 вопросов, в зале было 1702 человека, назвавшихся российскими или иностранными журналистами. Главе государства пришлось отвечать и когда он женится, и поработит ли мир. Ни к тому, ни к другому он, впрочем, пока не готов.
- 1. Жить стало лучше, ВВП – растет
- 2. Пусть не пищат
- 3. Слово «рэпер» не вчера узнал
- 4. Украинская власть надеялась, что кто-то погибнет
- 5. Россия – миролюбивая и справедливая страна
- 6. Скрипаль жив, а санкции есть
- 7. Из Афганистана США выходят 17 лет. Сколько будут из Сирии?
- 8. Жениться как порядочный
- 9. Путин посмотрит, на чем и куда летают дети чиновников и газовиков
- 10. Настоящие повара Путина – все при звании
1 1. Жить стало лучше, ВВП – растет
Президент использовал пресс-конференцию и для подведения итогов года, рассказав, что ВВП продолжает расти, а в ближайшие годы планируется рост экономики от 2%. Тем самым попытался развеять опасения председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что реальные темпы гораздо скромнее.
«Рост экономики 1% в год за определенный период времени – он таким был, когда Кудрин был в правительстве. Как у нас говорят в народе, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вообще он хороший специалист, я к нему прислушиваюсь», – отметил глава государства, заверив, что командой премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечившей показатели в 2%, он доволен. При этом Путин продолжает говорить о необходимости прорыва в экономике.
2 2. Пусть не пищат
Нарастает тенденция недооцененности угрозы ядерной войны.
«Сейчас США делают еще один шаг — выходят из ДРСМД. Что будет с этим [делать]? Очень трудно себе представить, как будет развиваться ситуация дальше. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?» – попытался Путин смоделировать будущее после одностороннего выхода американцев из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он заметил, что все действия России направлены на обеспечение собственной безопасности. «И пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем», – резюмировал глава государства.
«Еще одна опасность — применение баллистических ракет в неядерном исполнении, – рассказал верховный главнокомандующий. – А что это значит — баллистическая ракета стартовала: в ядерном она, в неядерном исполнении? <…> Из Мирового океана стрельнула подлодка баллистической ракетой: да **** его знает, в ядерном она или не в ядерном [исполнении]!».Нарастает тенденция недооцененности ядерной войны.
3 3. Слово «рэпер» не вчера узнал
Первое лицо государства, известное любовью к группе Любэ, продемонстрировало осведомленность в вопросе давления на музыкантов, среди которых много рэперов. Путин напомнил, что Тимати был среди его доверенных лиц. Но «искусство существует, не чтобы потакать низменным мотивам, а чтобы поднимать уровень культуры», что относится и к современным музыкантам.
«По поводу задержаний рэперов... я согласен, ничего хорошего в этом нет. Но есть ведь и пропаганда наркотиков — потворствовать этому нельзя. Это деградация нации. Прощать нельзя! Противодействовать надо по-другому. Суицид тоже пропагандируют. Что, пойдем все и повесимся? Чур, я не первый!»
Кроме того, выразил уверенность, что ответственность должна быть за высказывания в Сети.
«Если есть ответственность вне Интернета – в нем она тоже должна быть», – считает Путин.
4 4. Украинская власть надеялась, что кто-то погибнет
Путин также рассказал инсайды конфликта у Керченского пролива, в результате которого экипажи трех кораблей ВМС Украины задержали за нарушение государственной границы РФ. «Их [украинских моряков] послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Большое недовольство, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет, но, слава богу, этого не случилось», – так ситуацию описал глава государства, подчеркнув, что Петр Порошенко руководствовался лишь желанием поднять рейтинги. При этом он подчеркнул, что Россия «не препятствуем судоходству» в регионе.
5 5. Россия – миролюбивая и справедливая страна
Российские власти не пойдут на аресты иностранцев в ответ на задержания россиян в других странах. «Если есть какие-то люди, которые нарушают российские законы, независимо от их национальной принадлежности, мы будем реагировать, но хватать невиновных людей, чтобы их только обменять, мы не будем», – заверил президент, отметив, что другие страны не столь благородны.
Кроме того, Путин развеял опасения журналистки The Wall Street Journal Анн Мария Симонс, которая спросила, собирается ли он править миром. «Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве», – намекнул президент на родину обозревателя из США.
6 6. Скрипаль жив, а санкции есть
Обратил внимание на «политизированный русофобский подход» западных стран, сравнив дело убитого в консульстве Саудовской Аравии в Турции журналиста Джамаля Хашогги и попытку отравления отсидевшего за шпионаж экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
«Хашогги убит. Все это признали. Скрипаль, слава богу, жив. Но против России – куча санкций. А в том случае – тишина полная», – посетовал Путин, заверив, что если бы не было Скрипаля, то придумали бы что-то еще.
7 7. Из Афганистана США выходят 17 лет. Сколько будут из Сирии?
«Дональд прав, я с ним согласен. <...> По ИГИЛ в Сирии нанесли серьезный удар», – заявил Путин и подтвердил, что знает о заявлении об уходе американцев из арабской республики. И напомнил: «США присутствуют в Афганистане уже 17 лет, говоря о выводе войск. Мы пока не видим признаков вывода». Также он подчеркнул, что «присутствие американских войск [в Сирии] не нужно. Оно нелегитимно». Россию же в республику пригласило законное правительство.
8 8. Жениться как порядочный
Не обошлась в 2018 году пресс-конференция и без вопросов о личной жизни холостого президента. Таблоиды поинтересовались, когда же он женится? «Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать», – коротко ответил Владимир Путин.
Ему и раньше задавали подобные вопросы, однако он отшучивался тем, что сначала должен выдать замуж свою первую жену. Людмила Путина, напомним, вышла замуж еще в 2015 году за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, который младше бывшей первой леди на 20 лет.
9 9. Путин посмотрит, на чем и куда летают дети чиновников и газовиков
Второй год подряд президент не может уйти от вопросов о проблемах Ленинградской области от журналиста 47News.ru Виктора Смирнова, который в 2018-м обратил внимание Путина на то, что на фоне отсутствия роста газификации региона подросшие до топ-менеджеров дети чиновников и газовиков летают на суперджетах и делятся в соцсетях фотографиями богатой жизни. А уголовного дела по исчезновению 125-километрового трубопровода в Приозерском районе области нет.
Упомянув, что "Газпром" имеет бизнес-интересы не только на территории России, президент заверил: «Я посмотрю, куда они летают и на чем. Основные доходы «Газпрома» перетекают в бюджет, и это правильно. Вопрос не только в «Газпроме». Он только доводит трубу до населенного пункта, а распределением занимаются другие организации. Компания исходит из экономической целесообразности, но есть и социальные проблемы, которые нужно решать», – такой ответ дал глава государства и уточнил, где именно исчез газопровод.
10 10. Настоящие повара Путина – все при звании
В очередной раз пришлось отвечать на вопрос о бизнесмене Евгении Пригожине, которого некоторые называют «поваром Путина».
«Все мои повара — сотрудники ФСО. Люди военные в разных званиях. Других у меня нет!» – отрезал глава государства, чтобы «мы к этому не возвращались». При этом он подчеркнул, что «если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело».