Четыре часа пресс-конференции Путина - за 60 секунд

1 1. Жить стало лучше, ВВП – растет

Президент использовал пресс-конференцию и для подведения итогов года, рассказав, что ВВП продолжает расти, а в ближайшие годы планируется рост экономики от 2%. Тем самым попытался развеять опасения председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что реальные темпы гораздо скромнее.

«Рост экономики 1% в год за определенный период времени – он таким был, когда Кудрин был в правительстве. Как у нас говорят в народе, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вообще он хороший специалист, я к нему прислушиваюсь», – отметил глава государства, заверив, что командой премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечившей показатели в 2%, он доволен. При этом Путин продолжает говорить о необходимости прорыва в экономике.