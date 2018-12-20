Происшествия
Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о переименовании УПЦ
Раскол в украинской церкви привел к очередной битве в украинском парламенте.
Народные депутаты подрались в сессионном зале сразу после принятия закона, который обяжет Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.
Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат из "Народного фронта" Юрий Береза набросился с кулаками на представителя политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью "Агента Путина Медведчука – под суд" (Виктор Медведчук сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе РФ Украины и самопровозглашенных республик Донбасса. – Прим. ред.).
Верховная рада Украины приняла закон о переименовании УПЦ МП. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец, если "государство признано государством-агрессором, то церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре, должна иметь в своем названии полное название той церкви, которой она подчинена".
Напомним, УПЦ МП считает, что её переименование даст возможность новым церковным раскольническим структурам, созданным на Украине 15 декабря, завладеть храмами, монастырями и другим имуществом канонической православной церкви на Украине.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.