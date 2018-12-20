Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о переименовании УПЦ

Раскол в украинской церкви привел к очередной битве в украинском парламенте.

Народные депутаты подрались в сессионном зале сразу после принятия закона, который обяжет Украинскую православную церковь Московского патриархата указать принадлежность к Русской церкви в официальном названии.

Как сообщает телеканал "112 Украина", депутат из "Народного фронта" Юрий Береза набросился с кулаками на представителя политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сорвал с трибуны плакат с надписью "Агента Путина Медведчука – под суд" (Виктор Медведчук сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе РФ Украины и самопровозглашенных республик Донбасса. – Прим. ред.).

Верховная рада Украины приняла закон о переименовании УПЦ МП. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец, если "государство признано государством-агрессором, то церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре, должна иметь в своем названии полное название той церкви, которой она подчинена".

Напомним, УПЦ МП считает, что её переименование даст возможность новым церковным раскольническим структурам, созданным на Украине 15 декабря, завладеть храмами, монастырями и другим имуществом канонической православной церкви на Украине.