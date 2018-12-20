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Строительство
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20.12.2018 16:00
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«Группа ЛСР» завершила проект «Богемия» в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» завершила проект «Богемия» в Санкт-Петербурге

ПАО «Группа ЛСР»

На карте Московского района Санкт-Петербурга появился новый знаковый объект. Завершено строительство жилого комплекса бизнес-класса «Богемия» на улице Смоленская, 14.

Накануне девелопер проекта – «Группа ЛСР» – получил разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Площадь введенного жилья составила почти 35 тыс. кв. м, из них жилая – около 20,5 тыс. кв. м.

Своей архитектурой дом переменной этажности (7-14 этажей) продолжает традиции неоклассицизма, популярного в Северной столице с 1930 по 1956 гг. Сегодня дома в этом стиле являются визитной карточкой Московского района. Колонны и светлые тона стен в архитектурном решении «Богемии» являются неотъемлемыми атрибутами жилых комплексов высокого класса. Своим неоклассическим обликом «Богемия» гарманично вписывается в историческую застройку Московского района, где бесконфликтно сосуществуют здания разных эпох – от промышленной архитектуры рубежа XIX–XX вв. и сталинского ампира до современного постмодернизма.

Всего в «Богемии» насчитывается 228 квартир, и на данный момент в проекте уже реализовано 85% из них. В продаже остались одно-, двух-, трех-, четырех- и шестикомнатные варианты площадью от 69 кв. м до 225 кв. м. Многокомнатные квартиры имеют гардеробные и помещения для хозяйственных блоков, несколько санузлов. Стоимость квадратного метра начинается от 118 тыс. рублей.

Прилегающая к дому территория и места общего пользования оформлены по индивидуальному дизайн-проекту. Роскошные парадные в стиле ампир с просторными холлами и ресепшн, закрытый двор, многоуровневая система безопасности в комплексе подчеркивает высокий статус проекта. Подземный паркинг вмещает 154 автомобиля.

Московский район в полной мере обладает социальной, досуговой и бизнес инфраструктурой. Все необходимое будет у жителей «Богемии» под рукой. К их услугам расположенные поблизости ТРК и бизнес-центры, рестораны, магазины, детские сады, школы, гимназии, салоны красоты, медицинские учреждения и многое другое. Поездка до центра города на автомобиле занимает около 10-15 минут. В пяти минутах ходьбы от комплекса находится станция метро «Фрунзенская» и остановки наземного общественного транспорта.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Дом бизнес-класса «Богемия» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/bogemiya/documents/

 

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