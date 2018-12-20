Путин о конфликте в Керченском проливе: «Природно сложная ситуация»
Владимир Путин заверил, что Россия не будет препятствовать судоходству в районе Азовского моря и Керченского пролива, подчеркнув, что задержание трех кораблей ВМС Украины 25 ноября вызвано желанием Киева спровоцировать российскую сторону.
«Мы не препятствуем судоходству», – заявил 20 декабря президент во время ежегодной пресс-конференции, подчеркнув, что ситуация в регионе «природно сложная».
Глава государства заверил, что «военная компонента [в районе Азовского моря и Керченского пролива] усилится, насколько потребуется». По его словам, это право России – обеспечивать свою безопасность, и речь не идет о растущей милитаризации. «На любой части своей территории мы можем строить. Крым – не исключение», – резюмировал президент.
Он еще раз повторил свою мысль о том, что конфликт в Керченском проливе вызван желанием устроить провокацию со стороны украинской власти.
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО.