Путин о конфликте в Керченском проливе: «Природно сложная ситуация»

Владимир Путин заверил, что Россия не будет препятствовать судоходству в районе Азовского моря и Керченского пролива, подчеркнув, что задержание трех кораблей ВМС Украины 25 ноября вызвано желанием Киева спровоцировать российскую сторону.

«Мы не препятствуем судоходству», – заявил 20 декабря президент во время ежегодной пресс-конференции, подчеркнув, что ситуация в регионе «природно сложная».

Глава государства заверил, что «военная компонента [в районе Азовского моря и Керченского пролива] усилится, насколько потребуется». По его словам, это право России – обеспечивать свою безопасность, и речь не идет о растущей милитаризации. «На любой части своей территории мы можем строить. Крым – не исключение», – резюмировал президент.

Он еще раз повторил свою мысль о том, что конфликт в Керченском проливе вызван желанием устроить провокацию со стороны украинской власти.