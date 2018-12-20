Петербург обогнал всю Россию по соотношению жителей и проданных машин

В январе – ноябре 2018 года в среднем по России на 1000 жителей продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомобиля. Но в разных регионах страны эти цифры отличаются, порой очень существенно.

Как сообщает 20 декабря аналитическое агентство «Автостат», по продажам новых машин на тысячу жителей лидером оказался Петербург – в среднем по 19 легковушек. Москва уступает: там на 1000 человек продавали 17 машин.

Больше всего подержанных легковушек на тысячу жителей пришлось в Приморском и Камчатском краях – по 51 машине. А среди регионов с наиболее низкими продажами автомобилей с пробегом отметилась Ленобласть – 26 машин на тысячу человек и 4-е место в рейтинге.