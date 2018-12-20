«Левада-центр»: Каждый второй россиянин уверен, что «страна движется по неверному пути»

44% россиян считают, что «страна движется по неверному пути», но 45% уверены, что «дела идут в правильном направлении». О декабрьских настроениях граждан сообщает «Левада-центр».

При этом годовая динамика позитивных настроений падает. Во время президентских выборов в марте 2018 года в правильность курса развития Родины верили 63% россиян. Отрицательные настроения, напротив, растут. Весной «неверный путь» видел лишь каждый четвёртый (23%).

Снизился и общий уровень одобрения политики Владимира Путина. С весенних 82% он упал до 66% в декабре. Каждый третий (33%) не одобряет деятельность второго и четвёртого президента России. Эта цифра оставалась стабильной всю осень. Однако весной россиян, недовольных президентом, было вдвое меньше – 18%.

«Левада-центр» напоминает, что максимальное одобрение работы Владимира Путина фиксировалось в 2014 – 2015 годах – 85%. В то же время рекорд веры в «правильный путь страны» принадлежит 2007 году. Тогда происходящее со страной устраивало 66% россиян. В 2014 – 2015 году этот параметр не превышал 56%.

Опрос «Левада-центра» был проведён 13–19 декабря 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

В начале декабря каждый пятый россиянин выражал сильную обеспокоенность международной изоляцией страны. При этом количество сторонников и противников политики «Единой России» одинаково (https://www.fontanka.ru/2018/12/04/088/). В конце ноября ответственным за стоящие перед страной проблемы Владимира Путина назвали 61% россиян. В октябре сообщалось о двукратном росте числа россиян, не одобряющих работу президента.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».