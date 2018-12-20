На сайте Госдумы и ЕР нашли сервисы, из-за которых заблокировали «Умное голосование» Навального. Роскомнадзор просят прикрыть и их

В Роскомнадзор направлено обращение с требованием ограничить доступ к сайтам Госдумы, партии «Единая Россия» и издания «Вести.ру». Автором выступил эксперт по кибербезопасности из Петербурга Александр Литреев, который утверждает, что ресурсы нарушают закон, так же как и проект Навального.

Как пишет Литреев, все три сайта по аналогии с заблокированным 19 декабря «Умным голосованием» используют «Яндекс.Метрику». При этом алгоритмы, работающие с персональными данными, не запрашивают у пользователя подтверждения на обработку данных. Нет политики конфиденциальности, отсутствует предупреждение об использовании.

«Разумеется, я не мог оставаться в стороне от такой вопиющей несправедливости. Поэтому срочно составил обращение в Роскомнадзор с требованием заблокировать супостатов и восстановить закон и порядок!» – написал Литреев, требуя от Роскомнадзора последовательности.

По словам главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, именно «счётчики» подвели под ограничение его «Умное голосование». Сайт заблокирован решением суда 19 декабря. Оппозиционер заявил, что по такому же принципу «по щелчку пальцев» можно прикрыть любой сайт.

Роскомнадзор на обращение Литреева пока не отреагировал.