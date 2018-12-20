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Бизнес
20.12.2018 18:14
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Ёлки попали в сети. Ретейл вытесняет с улиц торговлю главным символом Нового года

В 2018 году на петербургских улицах будет работать почти вдвое меньше елочных базаров, чем год назад. Потребитель уходит в гипермаркеты, а малый бизнес - в Интернет и на серый рынок.

Ёлки попали в сети. Ретейл вытесняет с улиц торговлю главным символом Нового года

Олег Никишин/Коммерсантъ

20 декабря в Северной столице официально стартовала торговля главным символом Нового года. Как сообщили в комитете имущественных отношений, точки по продаже елок заработали по 39 адресам. Приобрести новогоднее дерево горожане смогут вплоть до 31 декабря. 

Тот факт, что годом ранее елочных базаров было почти вдвое больше (70 адресов), в Смольном объяснили низкой активностью самих предпринимателей: сколько обращений, столько и договоров. Но торговцы придерживаются иной версии. По их словам, из-за сложной процедуры согласований с городскими властями организация нестационарной торговли стала не таким интересным бизнесом.

«Конечно, 39 базаров — это мало для Петербурга», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Так, для сравнения, в Москве в этом году заработает 270 таких точек. По данным ассоциации, каждый год предприниматели обращаются с одним и тем же вопросом: «Есть фура елок по бросовой цене, но не знаю, где продавать». Но если раньше торговцы, которые не успели вовремя озаботиться заключением договора с городом, арендовали места на частной земле, то в этом году это стало сложнее. «Собственники неохотно разрешают», – говорит он. 

Причины такого явления в Союзе малых предприятий назвать затруднились. Но не исключено, что объяснить его можно политикой властей. Ранее петербургские бизнесмены жаловались на снос ярмарок на частной территории: как выяснилось, владелец ТЦ должен согласовывать торговые палатки, поскольку они считаются объектом благоустройства.

Как показал опрос сети Obi, приобретать живую елку готовы примерно 28% российских потребителей. Если учесть, что в Петербурге присутствует почти 2 млн домохозяйств, то емкость рынка можно оценить в 500 – 600 тыс. штук. При средней цене елки в 1,5 – 2 тыс. рублей объем продаж можно оценить примерно в 1 млрд рублей. Примерно в такую же сумму эксперты оценивают рынок искусственных елок.

Но торговля главным атрибутом Нового года все больше уходит в сети. Благодаря бОльшим объемам закупок они могут приобретать продукцию дешевле и предлагать более выгодную цену, а также более разнообразный ассортимент. По экспертным оценкам, на гипермаркеты товаров для дома и ремонта, а также продуктовые магазины уже приходится более 85% торговли елками и пихтами. Остальное делят интернет-торговцы и классические елочные базары. 

Самый широкий выбор новогодних красавиц «Фонтанка» нашла в сети «Леруа Мерлен». Наиболее дешевый вариант – небольшая елка в горшке – обойдется от 350 рублей. Пихта «Нордмана» высотой 1 – 1,3 метра – в 998 рублей, 1,4 – 1,75 метра – в 1455 рублей. Экзотика дороже. Так, сербская ель высотой 1,25 – 1,5 метра стоит 4832 рубля, аналогичная по высоте корейская пихта – 5744 рубля.

В Obi продается девять наименований. Наиболее бюджетный вариант — срезанная ель 1,5 – 2 м за 799 рублей. Трехметровую красавицу можно купить за 1299 рублей, премиальную трехметровую датскую пихту  — за 7999 рублей.

В «Максидоме» всего четыре наименования живых хвойных, зато самых ходовых: два вида живых елей российского происхождения и два вида живых пихт из Дании. «После прошлогоднего ажиотажного спроса, особенно на пихты, к этому Новому году мы увеличили объём закупок на 20%», – рассказали в компании. Причем если отечественная продукция по сравнению с прошлым годом подорожала примерно на 15% (двухметровые ели стоят 799 рублей, полутораметровые – 599), то цены на импортные пихты остались на уровне прошлого года – 1990 рублей за двухметровое дерево, 2590 рублей – за 2,5-метровое. В результате спрос на датские пихты почти вдвое опережает прогнозный, рассказали в «Максидоме». Статистики по продаже российских елок пока нет — они только появились в магазинах.

Впрочем, ретейлеры делают кассу и на искусственных елях. В том же «Максидоме» отмечают, что по сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 18%. «Спрос сместился в сторону более дорогих изделий. Самые популярные модели – заснеженные с шишками, самые популярные размеры – 215, 185 и 155 см», – сообщила представитель ретейлера.

По словам Владимира Меньшикова, конкуренция со стороны сетей вынуждает малый бизнес либо на свой страх и риск вставать в несогласованных местах, либо уходить в Интернет. Как рассказал владелец онлайн-магазина по продаже елок Никита Рыжков, продукцию приобретают на оптовых базах. Обычные елки в основном везут из питомников, расположенных далеко от Петербурга, например в Перми. Закупочная стоимость – около 300 рублей (при приобретении партии от 100 деревьев). Но еще 600 рублей с каждого дерева тратится на логистику и маркетинг (контекстную рекламу, продвижение в поисковиках). На онлайн-витрине стоимость такого дерева – 1200 – 2000 тыс. рублей. Таким образом, наценка составляет от 30 до 100%.

Но в этом году Никита Рыжков решил уделить больше внимания датским пихтам. Их оптовая стоимость – 2 – 3 тыс. рублей. На сайте в зависимости от размера предприниматель предлагает их за 4 – 15 тыс. рублей, позиционируя как элитную продукцию. «В штуках их берут меньше, но маржа с единицы продукции больше», – отмечает Никита Рыжков. В среднем раскрученный интернет-магазин елок за 10 дней уходящего года зарабатывает 500 – 600 тыс. рублей, чистая прибыль составляет около 30%. 

Комитет по контролю за имуществом, который борется с незаконной торговлей, тоже отметил старт елочных базаров. 20 декабря ведомство обнаружило и демонтировало нелегальную торговлю хвойными у дома 3 на Среднеохтинском проспекте

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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