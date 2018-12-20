Путин о возможной встрече с Трампом: «Нет суперглобального интереса»

Президент России прокомментировал несостоявшуюся встречу с американским коллегой, отметив, что не знает, состоятся ли переговоры в будущем, – из-за процессов в западном мире.

«Будет наша встреча или не будет – я не знаю. Я много раз говорил, что мы готовы», – заявил Владимир Путин 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, несмотря на сорвавшуюся встречу на саммите G20 в Аргентине, продолжается сотрудничество между Россией и США на уровне экспертов, например по Сирии. Он уверен, что лидерам двух стран необходимо сверить позиции по Афганистану, Северной Корее и двусторонним отношениям, однако, по словам Путина, «нет суперглобального интереса».

Президент отметил, что Дональд Трамп провозгласил курс на развитие национальной экономики, чтобы «сделать Америку снова великой», однако при этом снижается торговый оборот с Россией. Путин напомнил, что Россия – важный игрок на энергетическом рынке, так что главам государств «есть о чем поговорить».

Российский президент рассказал, что в конгрессе США сменилась власть, и теперь он не уверен, «сможет ли он [Трамп] выйти на прямой диалог с Россией». Тем не менее Путин понадеялся, что Россия и США смогут достигнуть дна в отношениях, чтобы оттолкнуться от него и «глотнуть свежего воздуха».

Владимир Путин также отметил, что в западном обществе происходят изменения в демократических институтах. Например, Дональд Трамп победил на выборах, а его победу не признают. Кроме того, народ Великобритании проголосовал за выход из ЕС, но «никто не хочет исполнять».