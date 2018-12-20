WSJ Путину: «Вы, как президент России, хотите править миром? - «Ну конечно!»

Россия в качестве мирового агрессора — это навязанный западным странам штамп. Внешняя угроза нужна блоку НАТО для сплочения. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин 20 декабря.

Журналистка Wall Street Journal заявила, что на Западе как политики, так и рядовые жители видят в России угрозу.

«Вы как президент России хотите править миром?» — спросила она. «Ну конечно!» — пошутил Путин.

Затем пояснил, что главная цель внешней политики России — равное партнёрство, обеспечение благоприятных условий для развития страны. А образ России-агрессора, по мнению Путина, навязанный западным странам, – штамп.

«Что касается управления миром, то мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве. Ну это связано с ведущей ролью США в мировой экономике, связано с расходами на оборону, $700 с лишним млрд США тратят на оборону, а мы – $46 (млрд – прим.ред.). На минуточку, у нас 146 млн граждан в России, а в странах НАТО — 600 млн. И вы считаете, что наша цель — управлять миром?», — сказал Путин.