Парламент Украины принял закон о переименовании УПЦ МП

Верховная рада Украины приняла закон о переименовании УПЦ МП, церковь может выбрать любой вариант названия.

Как пишет "Униан", 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины, в государстве, которое законом признано осуществившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшим часть территории Украины (№5309).

За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец, если "государство признано государством-агрессором, то церковь, центр которой находится в государстве-агрессоре, должна иметь в своем названии полное название той церкви, которой она подчинена".

Напомним, УПЦ МП считает, что её переименование даст возможность новым церковным раскольническим структурам, созданным на Украине 15 декабря, завладеть храмами, монастырями и другим имуществом канонической православной церкви на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.