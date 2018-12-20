Дольщица ГК «Город» Алла Андреева проникла на пресс-конференцию Путина под видом журналистки

Владимир Путин ответил на эмоциональную просьбу разобраться с проблемой обманутых дольщиков в ходе своей пресс-конференции 20 декабря. Вопрос озвучила петербургская активистка Алла Андреева, которая проникла на мероприятие под видом корреспондента рязанской областной газеты, чем очень удивила президента.

Андреева рассказала Путину, что из-за её общественной деятельности против неё якобы хотят возбудить уголовное дело, что ранее был убит её муж и от переживаний умерла мать. Тем временем петербургские и ленинградские чиновники принимают «сырые» дома, отчитываясь об этом на своих сайтах. Женщина назвала две фамилии — Албин и Миненко.

Фото: кадр из трансляции

"Я обещаю, что обязательно уделю этому внимание. По поводу самой проблемы... она действительно очень острая, это дает мне повод сказать немного шире о проблеме и строительной отрасли. Это никогда не закончится, если мы не наведем порядок и не перейдем к цивилизованным способам кредитования жилищного строительства. Мы должны прекратить практику с привлечением денег граждан и безответственным расходованием этих денег. А дольщикам обманутым нужно помочь. Нельзя закрывать глаза на масштаб этой проблемы", – ответил Путин.

Фото: кадр из трансляции

Также российский президент пообещал Алле Андреевой поговорить с исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым.

«Он человек опытный и в состоянии разобраться с этим. Первое, что произойдет, – он с вами встретится», – пообещал глава государства. Он переспросил дольщицу, уверена ли она в том, что убийство мужа связано с ее активной деятельностью. Та ответила утвердительно.

Для того, чтобы попасть на пресс-конференцию Путина, Алла Андреева назвалась журналисткой. В июле женщина уже пыталась поговорить с президентом в день его встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки, но активистку задержали на границе.

Осенью 2015-го муж Аллы Андреевой был убит во дворе частного дома в Петродворцовом районе. Мужчине проломили голову, а на машине, как сообщалось, убийца оставил надпись «Ты следующая», которую активистка приняла на свой счёт. Через год дом лидера дольщиков ГК «Город» подвергся семичасовому обыску. Следователи усомнились, что к убийству супруга общественницы причастны бывшие владельцы «Города» братья Ванчуговы, ранее задержанные по подозрению в мошенничестве.

Напомним, финансовое положение ГК «Город» резко ухудшилось летом 2014 года. 7 июля банк «Фининвест», в котором у «Города» были открыты расчетные счета, лишили лицензии. Строительство трех жилых комплексов на 5,4 тысячи квартир окончательно застопорилось.

Обманутые дольщики разбивали палаточные лагеря возле строительных площадок, голодали. Активнее всего права обманутых петербуржцев защищала Алла Андреева. Долгострои были переданы ГУП «Центр содействия строительству».