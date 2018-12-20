Сын Жириновского решил заменить Мутко в РФС

Вице-спикер Госдумы ФС РФ Игорь Лебедев первым высказал желание занять пост президента Российского футбольного союза, который освободился после ухода Виталия Мутко. Как сообщает сайт ЛДПР, партия поддержала кандидатуру Лебедева.

«В связи с предстоящими выборами нового руководителя РФС фракция ЛДПР в Госдуме официально объявила о поддержке кандидатуры Игоря Лебедева на эту должность, который сейчас является заместителем председателя Государственной думы. Фракция ЛДПР заявляет, что будет настаивать на назначении главой РФС Игоря Лебедева», – говорится в сообщении на сайте ЛДПР.

Игорь Лебедев — российский политик. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 21 декабря 2011 года. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1999 года. Член ЛДПР. Сын Владимира Жириновского. В 2012-м уже претендовал на пост президента, но в первом туре набрал всего девять голосов из 274 возможных и снял свою кандидатуру в пользу Сергея Прядкина. Правда, во втором туре Прядкину это не помогло: победил Николай Толстых.

Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин. Выборы президента пройдут 22 февраля 2019 года. "Фонтанка" писала о том, что одним из претендентов на этот пост может стать председатель правления "Газпромнефти" и председатель совета директоров ФК "Зенит" Александр Дюков.