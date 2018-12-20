Путин о Пригожине: Вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты

Президент России заявил, что оценку деятельности бизнесмена Евгения Пригожина в других странах вправе давать только Генпрокуратура.

«Он вправе "продавливать" свои бизнес-интересы в любой точке планеты», – заявил Владимир Путин во время своей традиционной большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос журналиста Ильи Азара о деятельности так называемой ЧВК Вагнера, которую связывают с именем бизнесмена.

По его словам, «все должны оставаться в рамках закона», поэтому деятельности Пригожина должна дать оценку Генпрокуратура.

Путин отметил, что в стране можно было бы запретить частную охранную деятельность, однако он выразил опасение, что потом поступит множество петиций, так как в этой сфере занято до 1 миллиона человек.

Президент также прокомментировал то, что Пригожина называют «поваром Путина»: «Все мои повара — сотрудники ФСО. Люди военные в разных званиях. Других у меня нет!»

Глава государства не оставил без внимания и убийство в Центральнойафриканской республике режиссёра-документалиста Александра Расторгуева, журналиста Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко, назвав произошедшее «трагедией». Он отметил, что журналисты отправились в африканскую страну, не уведомив местные власти, фактически «как туристы». Путин отметил, что, по последним данным, убийство в июле совершили «местные группировки». Он выразил надежду на то, что когда-нибудь мы узнаем, что произошло «в реалиях», и выразил соболезнования редакциям и близким погибших журналистов.