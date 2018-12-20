Президент РФ о пенсионной реформе: «Я это решение под сомнение не ставлю»

Повышение пенсионного возраста — неизбежное явление для российской экономики. Об этом 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

«Я это решение под сомнение не ставлю. В начале 2000-х годов я был категорически против повышения пенсионного возраста. Я и сейчас считаю, что тогда это было правильно. Сейчас ситуация поменялась. Количество работающих становится все меньше, количество неработающих пенсионеров растет. Да, сейчас это можно решить, но через 5 – 7 лет все равно пришлось бы это делать, но резко, без переходных периодов. Я отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Понимал, что будет критика. Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, я бы не позволил этого делать, — сказал он.

В октябре президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно закону, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с 2019 года. В итоге он дойдет до планки в 60 лет для женщин и 65 — для мужчин.