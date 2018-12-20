18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-8°C
/ Завтра: -11
$ 67.37р
76.94р
17:36 20.12.2018
Расширенный поиск

Технологии
20.12.2018 15:13
Печать

Гарвардский робот-таракан научился ползать по потолку

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Благодаря электроадгезии (адгезия – возникновение связи между поверхностями двух разнородных тел) робот-таракан HAMR получил новые способности. Очередную модификацию машины создали инженеры Гарвардского университета, несколько лет работающие над проектом.

Как пишет 20 декабря Sciencepop со ссылкой на Science Robotics, теперь роботаракан может удерживать себя в перевёрнутом состоянии – передвигаться по вертикальным поверхностям и по потолку вверх ногами. В качестве демонстрации разработчики показали робота, ползающего по изогнутой внутренней поверхности авиадвигателя. До этого он уже умел прыгать, ходить по воде, взбираться на сложные поверхности.

Миниатюрные роботы, способные проникать в места, недоступные человеку, – одна из самых активно развивающихся областей робототехники, спрос на такие устройства высок. Их разрабатывают несколько крупных компаний (например, «Фонтанка» писала про Rolls-Royce), но все проекты пока находятся на стадии прототипов.

«При создании микророботов перед нами возникает целый набор сложностей. Такие устройства должны быть маленькими, но при этом у них должны быть емкие источники энергии, мощные актуаторы, продвинутые системы передачи данных и так далее. Само собой, что роботы, имитирующие насекомых, должны уметь передвигаться не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальном мире, где их поджидают самые разнообразные препятствия», – говорит Роберт Вуд из Гарвардского университета, работающий над проектом HAMR.

В новой модификации использована та же платформа, что и у предшественников. Робот имеет длину 4,5 сантиметра и массу 1,48 грамма. В его основе лежит углеволоконный корпус, на котором закреплены четыре ноги и плата управления, поясняет N+1. Главное отличие нового робота заключается в том, что на концах его ног установлены электроадгезионные контактные площадки. Каждая площадка состоит из четырёх тонких круглых слоёв: медного, полимерного и двух изолирующих по краям. При подаче напряжения на площадки они прилипают к находящейся рядом проводящей поверхности, например к металлу, благодаря возникающему электростатическому притяжению.

Видео: YouTube/Harvard University

Напомним других роботов, которых тоже сравнивали с тараканами. Компания Boston Dynamics в 2012 году показала разработанного для армии шагающего робота-таракана Rhex, который перемещался по грязи и гористой местности и плавал под водой. У него было шесть ног, и весил он более 13 килограммов.

Ученые Калининградского университета имени Канта в 2015 году создали робота-таракана, который выглядит и двигается, как настоящее насекомое. Министр образования России настолько впечатлился, что предложил начать массовое производство.

В этом году о совместной разработке сообщили Rolls-Royce, Гарвардский и Ноттингемский университеты. Они создают роботараканов и змей для инспекции авиационных двигателей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
20.12.2018 16:06

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию дом в квартале «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в точном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом в квартале «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПАО «Группа ЛСР»
20.12.2018 16:00

«Группа ЛСР» завершила проект «Богемия» в Санкт-Петербурге

На карте Московского района Санкт-Петербурга появился новый знаковый объект. Завершено строительство жилого комплекса бизнес-класса «Богемия» на улице Смоленская, 14.
«Лидер Групп»
20.12.2018 13:35

ГК «Лидер Групп» увеличивает цены в жилом комплексе «Богатырь 3»

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, произойдет плановое увеличение стоимости квартир в третьей очереди жилого комплекса «Богатырь» от компании «Лидер Групп».
Setl City
20.12.2018 13:15

ЖК «Философия на Московской» – победитель конкурса «КАИССА»

ЖК «Философия на Московской» от Setl City стал победителем в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке жилья эконом и комфорт-класса» на конкурсе «КАИССА-2018».
Группа компаний «ЦДС»
20.12.2018 12:55

Открыты продажи во второй очереди ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС вывела в продажу вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский».
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
20.12.2018 12:30

Россельхозбанк стал финалистом регионального конкурса «Доверие потребителя»

В Северной столице подвели итоги XI ежегодного независимого конкурса участников рынка недвижимости «Доверие потребителя»
АО «Строительный трест»
20.12.2018 12:30

AVATAR на Петровском острове введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса (МФК) AVATAR*, расположенного по адресу: Ремесленная улица, 21, стр. 1.
Главстрой Санкт-Петербург»
20.12.2018 11:37

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию улицу Заречная в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию улицы Заречной в ЖК «Северная долина». Движение по новой дороге протяженностью 1 километр будет открыто после передачи объекта на баланс города.
ГК «КВС»
20.12.2018 10:56

"КВС-Сервис" стала победителем регионального конкурса "Лучший двор"

19 декабря генеральный директор ГК "КВС-Сервис" Вадим Ушаков получил диплом победителя и сертификат на 50 тысяч рублей на торжественной церемонии в администрации Ленинградской области. Деньги будут потрачены для дальнейшего благоустройства двора-победителя.
ПСК
20.12.2018 10:26

От котлована до остекления ‒ всего за полгода

Строительство ЖК «Славянка» выходит на финальный этап – начался монтаж окон. На данный момент полностью остеклены три этажа одного из двух домов.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
20.12.2018 10:21

«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

Строительная компания «Дальпитерстрой» готовит к вводу необычный дом. Двадцатипятиэтажный "колосс" в цветах российского флага - первое, что теперь видят люди на въезде в Шушары. Но интерес вызывает не расцветка фасада, а высокотехнологичная начинка здания.
АО «Строительный трест»
20.12.2018 10:08

Открыты продажи в ЖК «Новое Купчино»

Компания «Строительный трест» открыла продажи в жилом комплексе «Новое Купчино», расположенном на Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.