Гарвардский робот-таракан научился ползать по потолку

Благодаря электроадгезии (адгезия – возникновение связи между поверхностями двух разнородных тел) робот-таракан HAMR получил новые способности. Очередную модификацию машины создали инженеры Гарвардского университета, несколько лет работающие над проектом.

Как пишет 20 декабря Sciencepop со ссылкой на Science Robotics, теперь роботаракан может удерживать себя в перевёрнутом состоянии – передвигаться по вертикальным поверхностям и по потолку вверх ногами. В качестве демонстрации разработчики показали робота, ползающего по изогнутой внутренней поверхности авиадвигателя. До этого он уже умел прыгать, ходить по воде, взбираться на сложные поверхности.

Миниатюрные роботы, способные проникать в места, недоступные человеку, – одна из самых активно развивающихся областей робототехники, спрос на такие устройства высок. Их разрабатывают несколько крупных компаний (например, «Фонтанка» писала про Rolls-Royce), но все проекты пока находятся на стадии прототипов.

«При создании микророботов перед нами возникает целый набор сложностей. Такие устройства должны быть маленькими, но при этом у них должны быть емкие источники энергии, мощные актуаторы, продвинутые системы передачи данных и так далее. Само собой, что роботы, имитирующие насекомых, должны уметь передвигаться не только в идеальных лабораторных условиях, но и в реальном мире, где их поджидают самые разнообразные препятствия», – говорит Роберт Вуд из Гарвардского университета, работающий над проектом HAMR.

В новой модификации использована та же платформа, что и у предшественников. Робот имеет длину 4,5 сантиметра и массу 1,48 грамма. В его основе лежит углеволоконный корпус, на котором закреплены четыре ноги и плата управления, поясняет N+1. Главное отличие нового робота заключается в том, что на концах его ног установлены электроадгезионные контактные площадки. Каждая площадка состоит из четырёх тонких круглых слоёв: медного, полимерного и двух изолирующих по краям. При подаче напряжения на площадки они прилипают к находящейся рядом проводящей поверхности, например к металлу, благодаря возникающему электростатическому притяжению.

Видео: YouTube/Harvard University

Напомним других роботов, которых тоже сравнивали с тараканами. Компания Boston Dynamics в 2012 году показала разработанного для армии шагающего робота-таракана Rhex, который перемещался по грязи и гористой местности и плавал под водой. У него было шесть ног, и весил он более 13 килограммов.

Ученые Калининградского университета имени Канта в 2015 году создали робота-таракана, который выглядит и двигается, как настоящее насекомое. Министр образования России настолько впечатлился, что предложил начать массовое производство.

В этом году о совместной разработке сообщили Rolls-Royce, Гарвардский и Ноттингемский университеты. Они создают роботараканов и змей для инспекции авиационных двигателей.