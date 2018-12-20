Смольный за год демонтировал почти 40 тысяч незаконных рекламных конструкций и вывесок

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Смольного отчитался о результатах борьбы с незаконной рекламой.

Как сообщили 20 декабря в ведомстве, за 11 месяцев 2018 года оно выявило и демонтировало 19 000 нелегальных конструкций – как на фасадах зданий, так и отдельно стоящих.

А вот законная реклама пополнила бюджет города. Компании, победившие в конкурсе на размещение наружной рекламы в 2017 году, перечислили Смольному второй платеж за 2018 – 2019 годы в размере более 1 млрд рублей

Также комитет обнаружил почти 20 тысяч незаконных вывесок и других информационных конструкций. По выявленным нарушениям вынесено 17 387 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 510,9 млн рублей. Взыскано в бюджет города более 136 млн рублей. Также чиновники передали в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания 5 288 постановлений на общую сумму 209,9 млн рублей.

Кроме того, комитет борется с незаконными объявлениями с помощью адресного автоинформирования — номера рекламодателей включаются в базу, после чего система автодозвона постоянно набирает их и таким образом блокирует. По данным комитета по печати, за 11 месяцев он включил в список более 3 тысяч таких номеров.