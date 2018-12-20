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Бизнес
20.12.2018 14:45
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ФАС России не нашла нарушений в торгах имуществом «Транспортно-логистического комплекса» миллиардера Константина Гончарова

Антимонопольное ведомство диаметрально изменило свое отношение к процедуре торгов имуществом крупнейшего игрока в порту Усть-Луга – ОАО «Транспортно-логистический комплекс». Это случилось после того, как за рассмотрение жалоб взялся центральный аппарат ведомства. Жалоба основного владельца ТЛК – холдинговой компании «Новотранс» – признана необоснованной.

Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела жалобу на петербургское ООО «Спутник» – организатора торгов имуществом ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) стоимостью в 9,3 миллиарда рублей. Жалоба была направлена в ФАС основным владельцем ТЛК – холдинговой компанией «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова.

Как сообщили «Фонтанке» 20 декабря в пресс-службе ФАС России, жалоба «Новотранса» была признана необоснованной. Не увенчалась успехом и попытка второй раз пожаловаться в антимонопольное ведомство ООО «Капитал М» из Кемеровской области – компания обратилась в петербургское УФАС, но её жалобу забрал к себе центральный аппарат ведомства. По данным пресс-службы, она была возвращена ввиду несоответствия нормам статьи 18.1 Закона «О защите конкуренции». Таким образом, все попытки пожаловаться на организацию торгов имуществом «Транспортно-логистического комплекса» в органы ФАС не увенчались успехом.

Напомним, ООО «Капитал М» уже жаловалось в питерское УФАС на ООО «Спутник» точно по тому же самому поводу – но там были указаны немного другие нюансы нарушений при проведении торгов имуществом ТЛК. Эта жалоба была рассмотрена по существу, в результате чего территориальное управление удовлетворило ее и предписало «Спутнику» отменить решение о признании торгов несостоявшимися. Но некоторое время спустя Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменил  это решение питерского УФАС, и после апелляционной инстанции данный судебный акт может вступить в законную силу.

Если 13-й арбитражный апелляционный суд согласится с мнением первой инстанции о том, что петербургское антимонопольное ведомство поступило неправильно, это позволит присвоить торгам статус несостоявшихся. Он дает право основному кредитору ТЛК – ООО «Новые коммунальные технологии», которое связывают с петербургским миллиардером Ильей Трабером, – приобрести продаваемое имущество с дисконтом – ведь это будут уже вторые несостоявшиеся торги.

Кроме ООО «Капитал М» на особенности организации этих торгов в питерское УФАС жаловались представитель акционеров банкротящегося ТЛК юрист Мария Кудинова, кипрская инвестиционная компания ACG Finance Limited и компания «Новотранс» миллиардера Константина Гончарова. Последняя недавно заявила о приобретении 76,55% акций ТЛК, до того компанию контролировал обвиняемый в хищении денег, выделенных на строительство Балтийской трубопроводной системы, миллиардер Валерий Израйлит.

Кроме того, кипрская ACG Finance Limited обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с теми же жалобами, что и в УФАС, и потребовала признать спорные торги вовсе недействительными. По данному процессу суд еще не вынес никакого решения.

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, где располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Еще ТЛК принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

До приобретения акций ТЛК «Новотрансом» эта компания считалась основным активом миллиардера Валерия Израйлита.

Сегодня на этот портовый актив претендуют «Новотранс» уральского миллиардера Константина Гончарова, «Новые коммунальные технологии» петербургского миллиардера Ильи Трабера и компании «Капитал М» и ACG Finance Limited. В чьих интересах действуют они, пока непонятно.

Нельзя не обратить внимание: антимонопольное ведомство диаметрально поменяло свою позицию по данному вопросу после того, как его рассмотрение перекочевало из петербургского территориального управления в центральный аппарат ведомства.

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