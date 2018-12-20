В Петербурге у алиментщика арестовали 1730 монет. Нумизмата в нём выдала супруга

Петербургский нумизмат может быть разлучён со своей коллекцией за платёжную недисциплинированность. Мужчина должен сыну полтора миллиона рублей, и альбомы с монетами без расплаты назад не получит.

Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов 20 декабря, по решению суда петербуржец должен был ежемесячно перечислять на содержание своего совершеннолетнего, но нетрудоспособного сына по 22 тысячи рублей. От обязанностей он не уклонялся, но сумму счёл неподъёмной.

«В течение многих лет гражданин не обращался в суд для уменьшения размера ежемесячного платежа. В результате накопился внушительный долг – около 1,5 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе.

Способ простимулировать алиментщика подсказала экс-супруга. На приёме у пристава-исполнителя она сдала пристрастие бывшего мужа к нумизматике. В квартиру тот вернулся уже под присмотром, акт описи и ареста ценной коллекции был составлен в тот же день.

«Если мужчина не предпримет никаких мер, чтобы разобраться с ситуацией, коллекция будет реализована в счёт погашения алиментного долга», – предупреждают в пресс-службе.

Коллекционер рискует лишиться 1730 монет. Пока они опечатаны и остаются под его ответственным хранением.