«Я посмотрю, где они летают и на чём». Путин пообещал разобраться с исчезнувшим в Ленобласти газопроводом

Владимир Путин пообещал разобраться со 125-километровым трубопроводом в Ленинградской области, который таинственным образом исчез в 2017 году и оставил без надежды на газ жителей Курортного района Петербурга, а также Приозёрского и Выборгского районов Ленобласти. Вопрос главе государства в ходе большой пресс-конференции 20 декабря задал журналист 47News.ru Виктор Смирнов.

Фото: кадр из трансляции

Журналист обратил внимание президента на то, что дети чиновников и газовиков, лишивших людей газа, летают на суперджетах и делятся в соцсетях фотографиями богатой жизни. Виктор спросил: не заигралась ли элита с народным достоянием?

– Всегда надо следить за расходами. Правильно, что вы обратили на это внимание. Я посмотрю, куда они летают и на чем. Основные доходы «Газпрома» перетекают в бюджет, и это правильно. Вопрос не только в «Газпроме». Он только доводит трубу до населенного пункта, а распределением занимаются другие организации. Компания исходит из экономической целесообразности, но есть и социальные проблемы, которые нужно решать, – ответил Путин.

«Фонтанка» подробно писала про «исчезнувший» трубопровод в 2017 году. Объект инфраструктуры был построен только на бумаге. На местности журналисты его не нашли.

Виктор Смирнов уже второй год подряд задаёт главе государства важные вопросы, которые беспокоят жителей Ленобласти. В 2017 году вопрос был посвящён армейской системе ЖКХ, которая разорила сотни тысяч семей военнослужащих.