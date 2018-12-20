Пилотам летающей между Петербургом и Хельсинки Norra запретили работать сверхурочно в канун Рождества

Пилотам авиакомпании Norra, которая оперирует в том числе на большинстве рейсов Finnair между Хельсинки и Санкт-Петербургом, запретят работать сверхурочно и обмениваться сменами в канун лютеранского Рождества (его отмечают 25 декабря). Об этом сообщает профсоюз, представляющий интересы начальников и специалистов компаний частного сектора Yty, куда входит общество пилотов Fapa.

Пилоты требуют повышения оплаты труда лётчиков — в последний раз зарплаты им поднимали в 2013 году. Переговоры с работодателем начались в августе, но пока стороны не пришли к взаимопониманию. Как пишет Yle со ссылкой на председателя Fapa Сами Суонтама, условия труда пилотов Norra хуже среднего уровня в Европе. Действие коллективного трудового договора распространяется на 250 пилотов.

В пресс-службе Finnair на вопрос «Фонтанки» о том, как отразится запрет на рейсах между Петербургом и Хельсинки, точный ответ дать не смогли. «В настоящее время мы изучаем возможные последствия для наших рейсов и операций и сделаем все возможное, чтобы смягчить любые последствия для наших клиентов», – заявили в компании.