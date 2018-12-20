Пилотам летающей между Петербургом и Хельсинки Norra запретили работать сверхурочно в канун Рождества
Пилотам авиакомпании Norra, которая оперирует в том числе на большинстве рейсов Finnair между Хельсинки и Санкт-Петербургом, запретят работать сверхурочно и обмениваться сменами в канун лютеранского Рождества (его отмечают 25 декабря). Об этом сообщает профсоюз, представляющий интересы начальников и специалистов компаний частного сектора Yty, куда входит общество пилотов Fapa.
Пилоты требуют повышения оплаты труда лётчиков — в последний раз зарплаты им поднимали в 2013 году. Переговоры с работодателем начались в августе, но пока стороны не пришли к взаимопониманию. Как пишет Yle со ссылкой на председателя Fapa Сами Суонтама, условия труда пилотов Norra хуже среднего уровня в Европе. Действие коллективного трудового договора распространяется на 250 пилотов.
В пресс-службе Finnair на вопрос «Фонтанки» о том, как отразится запрет на рейсах между Петербургом и Хельсинки, точный ответ дать не смогли. «В настоящее время мы изучаем возможные последствия для наших рейсов и операций и сделаем все возможное, чтобы смягчить любые последствия для наших клиентов», – заявили в компании.
Справка:
Norra — финская региональная авиакомпания, выполняющая внутренние и некоторые европейские ближнемагистральные рейсы для финского национального авиаперевозчика Finnair. До конца марта 2015 года именовалась Flybe Nordic и на 60% принадлежала британскому лоукостеру Flybe. Сейчас владельцами Norra являются Finnair и Danish Air Transport.
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