Путин: Мы, в отличие от французских властей, боремся с растущими ценами на топливо
Граждане имеют право на выражение своего мнения, в том числе с помощью публичных мероприятий, однако протест должен оставаться в рамках закона. Так президент Владимир Путин 20 декабря во время пресс-конференции прокомментировал уличные акции во Франции из-за повышения цен на топливо.
Глава государства отметил, что оценивать действия французских властей — некорректно. По его словам, правительство Франции сознательно повысило цены на бензин.
«У нас повысились цены на бензин, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Но правительство принимает меры по сдерживанию цен и даже их понижению», — отметил Путин.
По мнению Путина, ценовой топливный вопрос стал катализатором более глубинных противоречий, которые накопились во французском обществе, что и вылилось в уличные протесты.
Справка:
Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные и в целом политикой правительства. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро. Решение о моратории на повышение налогов на топливо французские власти приняли после массовых протестов, однако это не остановило митингующих. Больше тридцати тысяч человек в желтых жилетах вновь вышли на улицы во Франции 15 декабря.