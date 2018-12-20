Путин: Мы, в отличие от французских властей, боремся с растущими ценами на топливо

Граждане имеют право на выражение своего мнения, в том числе с помощью публичных мероприятий, однако протест должен оставаться в рамках закона. Так президент Владимир Путин 20 декабря во время пресс-конференции прокомментировал уличные акции во Франции из-за повышения цен на топливо.

Глава государства отметил, что оценивать действия французских властей — некорректно. По его словам, правительство Франции сознательно повысило цены на бензин.

«У нас повысились цены на бензин, в связи с ростом цен на нефть на мировых рынках. Но правительство принимает меры по сдерживанию цен и даже их понижению», — отметил Путин.

По мнению Путина, ценовой топливный вопрос стал катализатором более глубинных противоречий, которые накопились во французском обществе, что и вылилось в уличные протесты.