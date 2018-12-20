Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-22М3М состоится до конца года

Первый испытательный полет модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится в конце декабря этого года. Об этом заявил 20 декабря заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

«Мы увидели главное, что хотели проинспектировать, – это создание самолета Ту-22М3М. Самолет уже практически готов к полету. До конца года будет сделан первый вылет. Мы довольны результатом», – пояснил в беседе с журналистами Алексей Криворучко.

На Казанском авиазаводе замминистра проверил подготовку к первому полету новой машины. В частности, на предприятии продемонстрировали гонку двигателей с новой системой управления, после чего экипаж доложил об успешном проведении этого этапа предварительных испытаний.

Проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) на самолете Ту-22М3М должно значительно расширить боевой потенциал парка этих бомбардировщиков, включая боевую эффективность и увеличение радиуса боевого применения.

В Минобороны отметили, что установка нового оборудования и систем самолета позволит повысить точность навигации, уровень автоматизации управления машиной, упростит техобслуживание и предполетную подготовку.

В ходе данной ОКР строевые Ту-22М3 получат новейшую цифровую бортовую радиоэлектронику на российской элементной базе, современное навигационное, связное и прицельное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы. На машинах применят новую систему управления двигателями и топливной автоматикой.