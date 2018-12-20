Путин о церковном расколе на Украине: Объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода

«То, что сейчас происходит в православии, уму непостижимо», – подчеркнул Путин во время своей традиционной большой пресс-конференции 20 декабря.

По его словам, на Украине наблюдается «прямое вмешательство государства» в дела религии. В интересах властей создается «объеденная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Владимир Путин напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата была полностью независимой, о чем, по мнению президента, «мало кто знает». Он отметил, что «единственная связь [с Россией] была духовная». Сейчас у церкви на Украине возникает зависимость от Турции, уверен глава государства.

По его словам, деньги и «подсказки из Вашингтона» стали «главным побудительным мотивом». Путин посетовал на то, что раскол приведет к дальнейшему «разрыву русского и украинского народов». Кроме того, он считает, что на Украине может произойти передел собственности из-за церковного раскола.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской церкви, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей МП митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеялись на то, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января.

При этом, согласно опросу признанного в России иностранным агентом «Левада-центра», большинство россиян не беспокоит раскол Православной церкви на Украине.