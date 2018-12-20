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20.12.2018 14:15
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Дмитрию Михальченко просят 10 лет строгого режима. Он отказался признавать вину в контрабанде алкоголя

Бывший владелец холдинга «Форум» и бенефициар порта «Бронка» Дмитрий Михальченко может быть приговорен к десяти годам колонии по делу о контрабанде алкоголя. Такой срок запросила представитель прокуратуры.

Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, Басманный суд Москвы провел двухдневные прения по делу Михальченко, его партнера по «Форуму» Бориса Коревского и сомелье Алексея Мищенко. Всех подсудимых обвинитель просила признать виновными и приговорить к реальному лишению свободы.

Контрабанду алкоголя в составе организованной группы, предусмотренную частью 3 статьи 200.2 УК, прокурор оценила для Михальченко в 10 лет колонии строгого режима.

Предприниматель признавал вину в контрабанде и отрицал участие в организованной группе, но перед прениями отказался от прежних показаний и сообщил, что считает себя целиком невиновным и просил вынести оправдательный приговор. В последнем слове он долго рассказывал о своих заслугах перед Петербургом и Россией и наградах. Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Михальченко, не стал подтверждать «Фонтанке» содержание прений. «Не комментирую по просьбе подзащитного», – объяснил он.

Коревский обвиняется в том же преступлении и особо крупном мошенничестве – хищении 40 тысяч долларов. Ему в прениях просят 9 лет строгого режима. Коревский изначально не признавал вину.

Адвокат Игорь Решетников подтвердил, что Коревскому прокуратура просит девять лет.

«Мы просили вынести оправдательный приговор по обоим эпизодам», – уточнил защитник.

Участие Алексея Мищенко, роль которого сводилась к поиску элитного алкоголя на аукционах в Европе для ресторанной группы Михальченко, оценено прокурором в 7 лет, тоже строгого режима, и год ограничения свободы.

Мищенко частично признал вину. После общения с представителями «Форума» он догадывался, что подобранный им алкоголь может быть ввезен в Россию не совсем легальным способом. У него были подозрения на контрабанду, но о них сомелье умолчал.

Как указано в картотеке Басманного суда, судья Елена Ленская огласит приговор 28 декабря в полдень.

Михальченко находится под стражей с марта 2016 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества  по делу о хищениях на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Фигурантом также является генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. Считается, что Михальченко создал свой бизнес не без покровительства спецслужбы.

После ареста миллиардер потерял почти все свои активы, они перешли под контроль семей экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерал-лейтенанта ФСБ Николая Негодова.

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