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Бизнес
20.12.2018 14:13
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Цветокоррекция. Кто получает многомиллиардные контракты на украшение города цветами

Даже мимолетная красота требует жертв, а главное, много денег. Городской гегемон в деле художественного озеленения, комитет по благоустройству, раздает миллиарды рублей, часть из них перепадает частным производителям цветов. Многолетники, луковичные и кустарники приносят прибыль десяткам поставщиков со всей страны, вплоть до Челябинска, а лидерам рынка удается продавать рассаду на сотни миллионов рублей.

Цветокоррекция. Кто получает многомиллиардные контракты на украшение города цветами

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Минувшая неделя дала горожанам повод изумиться дороговизне цветов, которые ежегодно украшают улицы и площади. Сперва сторонникам Навального вменили иск на 11 млн рублей за поврежденные цветы и кусты на паре десятков квадратных метров газона. А затем комитет по благоустройству назвал общую цену, которую город заплатит за живые украшения в 2019 году – 2,5 млрд рублей. Кто зарабатывает в этом красивом и столь хрупком бизнесе, решила посмотреть «Фонтанка».

Участники рынка художественного озеленения делятся на тех, кто сажает цветы, и тех, кто их выращивает. Если первые — это по большей части госструктуры, то вторые в основном частные фирмы.

Что посеешь

Крупнейший игрок на рынке цветов в городе — комитет по благоустройству, которому подведомственны полтора десятка на 100% принадлежащих городу АО, разделивших город по территориальному принципу. Среди них садово-парковые предприятия (СПП) «Пушкинское» (517 млн рублей выручки в 2017 году), «Центральное» (440 млн рублей), «Калининское» (416 млн рублей). Совокупная выручка городских СПП в прошлом году — почти 3 млрд рублей, что на четверть больше, чем годом ранее. Крупнейшая статья расходов у них — топливо, техника и посадочный материал, которые с каждым годом дорожают, так что чистая прибыль у городских СПП небольшая — по несколько сотен тысяч рублей.

Все они большую часть работы выполняют собственными силами, хотя иногда и привлекают друг друга на субподряд. А к примеру, заказ СПП «Центральное» на содержание зеленых насаждений в Приморском парке Победы на 59 млн рублей в этом году довольно предсказуемо выиграло также на 100% принадлежащее городу ОАО «Приморский парк Победы». 

Круг городских озеленителей тесен. Порой это порождает сомнительный симбиоз. К примеру, во всех СПП в советах директоров представлены одни и те же люди, сотрудники комитета по благоустройству. Среди них — в восьми из двенадцати СПП до недавних пор был профильный экс-замглавы комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Он же основатель «озеленительной» ООО «ПСФ «Корт» и бывший супруг нынешней главы  фирмы. Она не имеет прямого отношения к цветам и занимается в основном восстановительным озеленением по заказу строителей и инженерных компаний вроде ГУП «ТЭК СПб». Но эта деятельность также требует согласований в комитете по благоустройству, что, возможно, и порождало конфликт интересов. 

С приходом в 2015 году Виктора Шабнова в комитет, «Корт» стал выигрывать подряды – не комитета, а городских монополистов на восстановительное озеленение после аварийных работа – на сотни миллионов рублей. Весной 2018 года Виктор Шабнов был уволен из комитета с формулировкой «в связи с утратой доверия». Зато остается на своем посту гендиректор крупнейшего городского СПП – «Пушкинское» – Александр Шабнов, брат Виктора Шабнова. 

В ближайшие годы гегемония принадлежащих городу АО на рынке заказа услуг садовников может пошатнуться. Крупнейшие девелоперы один за другим также заговорили о масштабных проектах, которые могут загрузить заказами не один десяток частных садовников. За последнее время о планах по обустройству крупных парков заявили компании «Главстрой СПб» (три парка в «Юнтолово» и один сразу на 10 га в Выборгском районе), «ПСК» (Славянка, 10,5 га), «ВТБ Девелопмент» планирует в Пушкинском районе строительство нового парка, по площади сопоставимого с Екатерининским парком, то есть около 100 га. Setl City заявляет о планах разбить в Красносельском районе парк на 5 га, планируются «частные» парки на намыве.

Кроме городских СПП услугами растениеводства в Петербурге пользуется еще около сотни компаний. Крупнейшая из тех, что основным видом деятельности указывает озеленение, — ООО «Нескучный сад» (выручка в 2018 году 288 млн рублей). В этом году, судя по информации на сайте, фирма занималась озеленением «Новой Голландии» и ряда новых жилых комплексов. Были и госзаказы, но в основном там приходится заниматься не совсем профильной работой. 

Вершки и корешки

Садово-парковые хозяйства сами не выращивают цветы, а заказывают их у частных теплиц. 

Самый заметный участник рынка рассады Петербурга — АО «Племхоз им. Тельмана» из одноименного поселка Тосненского района и его родственная структура ООО «ТД «Цветы Тельмана». Племхоз входит в «Агрохолдинг 78», который контролируется выходцем из «Петмола» Ильей Кунковым (60%) и Андреем Бойчевским (40%), тесно связанным со структурами NevskiCapital Partners Дмитрия Игнатьева. ТД «Цветы Тельмана» принадлежат этим бизнесменам лишь на 20%, остальное — у его гендиректора Елены Егоровой, бывшего гендиректора племхоза. 

Вместе две эти компании поставляют посадочный материал в девять из 12 городских садово-парковых предприятий города. Крупнейшие из последних контрактов ТД «Цветы Тельмана» — с СПП «Нарвское» (43,5 млн рублей) и СПП «Пушкинское» (39,8 млн рублей). Совокупная выручка двух компаний за 2017 год превышает 500 млн рублей. Правда, у племхоза есть и другие направления деятельности.

Директор тепличного хозяйства «Племхоза им.Тельмана» Ольга Фирсова рассказала, что надеется и в следующем году получить крупные заказы, если удастся выиграть конкурсы садово-парковых предприятий. Она говорит, что за минувший год сильно выросли расходы на производство цветов и в следующем, похоже, продавать рассаду по прежним ценам будет уже нелегко. 

Среди пары десятков поставщиков цветов крупные контракты можно выделить у нескольких иногородних хозяйств: челябинское ООО «АПК Групп» (Пушкинское и  Выборгское хозяйства) и псковское ООО «Агро-плант». «Пока поставки в Петербург для нас остаются прибыльными, но в последнее время накладные расходы растут быстрее, чем прибыль», – сетует гендиректор «Агро-Планта» Дмитрий Анистратенко. По его словам, из-за скидок за крупные объемы цены в Петербурге на его продукцию ниже, чем удается продавать мелкими партиями у себя в Пскове. Однако он доволен этим сотрудничеством с городскими СПП, отмечая их высокие требования к качеству рассады.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»

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