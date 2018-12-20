Президент РФ: Если санкции ввели за голосование в Крыму, значит, оно состоялось

Если санкции ввели за голосование в Крыму, значит, оно состоялось. Об этом президент Владимир Путин заявил 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции.

Журналист издания попросил прокомментировать влияние санкций на крымчан, которые голосовали за Путина и присоединение к России. «Что с этим делать и как бороться?» – отметил он.

«Что мы слышим со стороны? Говорят об аннексии Крыма. Что такое аннексия? Силовой захват. Если это был захват, то жители Крыма ни в чем не виноваты. А если они пришли и проголосовали – это не аннексия. Против крымчан ввели санкции. Если они ни при чем – за что их ввели? А если ввели их за голосование – надо признать, что оно состоялось», — отметил президент.