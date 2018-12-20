Высоцкий разрез. Московский бизнесмен собирается утроить перевалку угля в Высоцке

Московский предприниматель Евгений Конев, транспортные активы которого ежегодно приносят 8 млрд рублей, планирует переваливать в порту Высоцк 15 млн тонн угля в год. Это обойдется ему примерно в 20 млрд.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

Бизнесмен создал фирму, разработал ТЭО и, говорят, заказал проект – но все держится в большом секрете, как и планы по строительству персональной железной дороги. «Фонтанка» собрала слухи и косвенные свидетельства: похоже, за идеей маячат силуэты топ-менеджеров «ЛУКойла».

Для начала 15 миллиардов

Уже подготовлена декларация о намерениях для вынесения проекта на областную межведомственную комиссию. По словам заместителя главы администрации Выборгского района Ленобласти Владимира Рошковича, строительством нового угольного терминала в порту Высоцк будет заниматься ООО «Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк». Проект предусматривает создание 120 рабочих мест, объем инвестиций в первую очередь составит 15 млрд рублей, под терминал выделено 70 га земли.

В Высоцке уже есть крупный угольный терминал ООО «Порт Высоцкий» на 7 млн тонн в год, который контролируется казахским бизнесменом Тимуром Кулибаевым. Если планы «СПК «Высоцк» воплотятся в жизнь, перевалка угля в самом маленьком городе Ленинградской области утроится, и он составит по этому показателю реальную конкуренцию Усть-Луге. В «Порту Высоцкий» оставили без ответа вопрос «Фонтанки» о возможных будущих соседях.

«Запуск этого масштабного проекта – знаковое событие. Его появление существенно укрепит социально-экономическую ситуацию в Выборгском районе», – сказал «Фонтанке» Владимир Рошкович. «Я полностью поддерживаю проект при условии, что он будет реализован в соответствии с современными экологическими требованиями к таким объектам», – сообщил нам глава администрации Высоцкого городского поселения Евгений Шестаков, который признался, что о строительстве терминала в порту узнал от автора этих строк.

Шестаков не одинок, – нам не удалось получить больше ни одного официального подтверждения по поводу данного проекта. Известно лишь, что ООО «СПК Высоцк» 4 мая 2018 года зарегистрировал московский бизнесмен Евгений Конев и стал в нем единственным владельцем и генеральным директором. Уставный капитал фирмы составляет 50 млн рублей, основной вид деятельности – строительство портовых сооружений. И она интригует сегодня портовое бизнес-сообщество.

Рассказывают о планах Конева построить в порту Высоцк чуть ли не прямо за забором нефтеналивного терминала АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» полноценный угольный терминал, который станет переваливать 15 млн тонн в год. Говорят, уже подготовлено технико-экономическое обоснование и даже заказан проект. Рассуждают даже о планах по строительству еще одного участка железной дороги от Выборга в Высоцк (в свое время «ЛУКойу» пришлось тянуть туда 30 километров путей за собственный счет, но пропускной способности на дополнительные 15 млн тонн грузов там нет). В качестве проектировщика называют петербургское ООО «Морстройтехнология».

Директор по развитию «Морстройтехнологии» Сергей Семенов обсуждать данный проект не готов. «Я не имею права что-либо рассказывать. Есть заказчики, которые двигаются в каком-то направлении пока на непонятной стадии, так что комментировать рано», – сказал он корреспонденту «Фонтанки» и порекомендовал обратиться к этим заказчикам.

Предложение об интервью Евгений Конев проигнорировал.

Загадочный автолюбитель

По мнению главного редактора ИАА «ПортНьюс» Надежды Малышевой, для строительства с нуля угольного терминала производительностью в 15 млн тонн в год необходимо потратить от 18 до 25 млрд рублей. Другие отраслевые эксперты указывают на недавнее ужесточение экологических требований к угольным терминалам, что может удвоить требуемый объем инвестиций. Конечно же, интересны возможные источники их появления, прежде всего об этом хотели мы спросить у Конева.

Можно констатировать, что этот бизнесмен на протяжении многих лет ведет активную коммерческую деятельность и умудряется не только не попадать ни в какие конфликты, но и оставаться вообще почти незаметным.

На сегодняшний день он является совладельцем девяти компаний, зарегистрированных в Москве, Мурманске и Ленинградской области в период с 2002 по 2018 год. В Выборгском районе Ленобласти 4 мая 2018 года одновременно с ООО «СПК Высоцк» он зарегистрировал еще и ООО «Газ Синтез» – так же с уставным капиталом в 50 млн рублей и специализацией «транспортная обработка грузов». Только у одной из его компаний есть сайт – это московское ООО «Рустэк-Магистраль» (выручка в 2017 году — 6,9 млрд рублей), которое занимается железнодорожными перевозками нефтеналивных грузов и располагает внушительным парком собственных железнодорожных цистерн.

В средствах массовой информации можно найти упоминания лишь про принадлежащее Евгению Коневу ООО «ЛК Волга» (выручка — 25 млн рублей), владеющее рейдовым комплексом для перевалки арктической нефти в порту Мурманск, работающим в интересах «ЛУКойла». На сайте Единой информационной системы в сфере закупок можно найти три записи про ленинградскую областную компанию Конева «Выборгские буксиры» (выручка 473 млн рублей). Заказчиком во всех случаях выступает ООО «РПК – Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Еще одна крупная фирма будущего портостроителя — ООО «Новая транспортная компания» (выручка 1,25 млрд рублей). Она является держателем акций нескольких фирм Евгения Конева и арендует в Москве на Долгоруковской улице офисные помещения в 16 тыс м2. В 2016 году эта фирма получила контроль над ООО «Инвесткапитал», которая ранее принадлежала крупной нефтетрейдерской фирме «АТЭК» Евгения Бидила. В тот год «Инвесткапитал» показал доход в 1,6 млрд рублей, однако сейчас сильно сократил обороты.

Можно предположить, что предприниматель увлекается автомобилями – ему принадлежат три «Лексуса», шесть «Мерседесов», два «Порше», «Ролс-Ройс», «Бентли» и даже одна «Лада».

На условиях анонимности участники бизнес-сообщества говорят, будто владелец «СПК Высоцк» – исполнитель проекта, а реальными инвесторами выступают несколько топ-менеджеров «ЛУКойла», которые вложат в него собственные деньги. Не исключают, что небольшой частью вложений станут и средства Евгения Конева. Предполагают также, что в проект с удовольствием вложатся бизнесмены из Кузбасса – пропускная способность железных дорог в восточном направлении не позволяет им экспортировать столько угля, сколько хотелось бы, поэтому порты Северо-Запада обладают для угольщиков особой заманчивой привлекательностью.

…и загадочный подрядчик

Без авторизации участники бизнес-сообщества называют и компанию, которая, по их мнению, станет основным подрядчиком строительства будущего терминала – это принадлежащее еще одному московскому бизнесмену Павлу Тер-Осипову ООО «Терминал Инжиниринг», зарегистрированное в том же Выборгском районе Ленобласти тоже в мае 2018 года. У «Терминала» традиционные 10 000 рублей уставного капитала, плюс позиции заказчика-застройщика и генерального подрядчика в разделе «Основной вид деятельности».

Павел Тер-Осипов владеет 22,5% долей адыгейской компании «Синдагро» (занимается выращиванием сельхозкультур) и является стопроцентным владельцем зарегистрированного в Ленинградской области ООО «Балт Нефтесервис» (строительные работы, связанные с перевалкой нефтепродуктов).

Мы связались с диспетчером «Балт Нефтесервиса» и попросили его передать Тер-Осипову просьбу об интервью – на момент выхода публикации бизнесмен, к сожалению, не отзвонился. Мобильные телефоны, указанные в регистрационных данных связанных с ним компаний, к нему не привели.

По данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, «Балт Нефтесервис» с 2016 года шесть раз выступал подрядчиком АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Общая сумма зафиксированных на ресурсе подрядов составляет почти 6 млрд рублей, про самый крупный подряд писали коллеги из 47News.ru - в декабре 2016 года «Балт Нефтесервис» обязался за 2,7 млрд рублей организовать перевалку дизельного топлива из трубы «Транснефти» в резервуары лукойловского терминала в Высоцке. Другие связанные с Тер-Осиповым компании на сайте закупок не фигурируют.

Медийному пространству про Павла Тер-Осипова практически ничего не известно. В 2012 – 2013 годах упоминания о нем можно увидеть в сообщениях группы компаний «Римера» (производство магистрального и нефтепромыслового оборудования). Он был тогда исполнительным директором ООО «Римера-Сервис», которое занималось поставками и обслуживанием оборудования для нефтегазодобычи в ЗАО «Газпром нефть Оренбург». В 2016 году Павел Тер-Осипов упоминается в качестве генерального директора аффилированного с «ЛУКойлом» ООО «БалтНПП» – сегодня этой компании не существует.

Мы видим его аккаунт в «Одноклассниках», где указано, что с 1995 по 2007 год он работал в нефтяной компании «ЮКОС», но с 2008 года бизнесмен своим аккаунтом не пользовался. Вообще можно констатировать, что медийная активность у этого предпринимателя отсутствует. В «ЛУКойле» предложение «Фонтанки» о комментарии так же проигнорировали.

Мнение эксперта

Надежда Малышева, главный редактор ИАА «ПортНьюс»:

– Рынок экспортной перевалки угля в настоящее время переживает подъем, который по прогнозам сохранится в ближайшие 5 – 10 лет. Это подтверждают многочисленные заявленные инфраструктурные проекты в российских портах, а также инвестиции действующих угольных терминалов в модернизацию и расширение своих мощностей.

Активность бизнеса, связанная с угольной перевалкой, наблюдается во всех морских бассейнах России – и на Дальнем Востоке, и в Арктике, и в Азово-Черноморском бассейне, и на Северо-Западе. Только за 9 месяцев текущего года прирост угольного экспорта через морские порты страны составил 5%. Почти четверть всего объема морской перевалки угля приходится на российские порты Балтийского моря. Здесь крупнейшие терминалы – «Ростерминалуголь» в Усть-Луге и порт Высоцк на севере Ленинградской области.

Российская угольная промышленность в последние лет 15 прошла серьезную модернизацию. Сегодня российский уголь очень востребован на мировом рынке, его качество отвечает самым высоким стандартам. Большая часть экспорта ориентирована на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но трафик к российским дальневосточным портам серьезно ограничен пропускной способностью БАМа и Транссиба. В этой связи грузоотправители используют любую возможность отправки угля и через другие бассейны. Устойчивый спрос на российский уголь наблюдается в Польше и в Турции, а многие угольные порты времен СССР остались в Прибалтике и на Украине. Поэтому перевалочные терминалы для угля на Балтике сейчас востребованы, и я полагаю, спрос превышает предложение.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»