«Как порядочный человек, когда-то должен буду это сделать». Путин ответил на вопрос о женитьбе

Президент РФ Владимир Путин в рамках своей большой предновогодней пресс-конференции 20 декабря вновь ответил на вопрос о женитьбе. И снова уклончиво.

«Как порядочный человек, когда-то я должен буду это сделать», – с ухмылкой заявил российский лидер.

В 2014 году в прямом эфире Путин сказал, что, прежде чем снова жениться, он должен выдать замуж свою первую жену, с которой они развелись годом ранее. Людмила Путина вышла замуж в 2015 году за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, который младше бывшей первой леди на 20 лет.