Путин: Нахождение США в Сирии - незаконно

Российский президент согласился с американским коллегой в том, что запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ повержена в Сирии. Однако Путин пока не видит признаков вывода американских войск, анонсированного Дональдом Трампом.

«Дональд прав, я с ним согласен. <...> По ИГИЛ в Сирии нанесли серьезный удар», – заявил Владимир Путин, отвечая 20 декабря на вопрос самой читаемой газеты Среднего Запада США Chicago Tribune во время своей традиционной большой пресс-конференции.

По словам президента РФ, сейчас существует возможность того, что остатки террористической группировки могут передислоцироваться в соседние страны. «Это большая опасность», – уверен глава государства.

При этом Владимир Путин рассказал, что знает о желании военных США покинуть Сирию, однако пока никаких признаков этого нет. Он напомнил, что вооруженные силы Америки находятся в Афганистане уже 17 лет, несмотря на все заверения о выводе армии. Путин заявил, что «присутствие американских войск [в Сирии] не нужно. Оно нелегитимно». Он также напомнил, что Россию в арабскую республику пригласило законное правительство.

Президент заверил: «В Сирии мы движемся по пути политического урегулирования».

Вчера, 20 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные выполнили свою задачу в Сирии – победили ИГИЛ, поэтому войска можно вывести. У Пентагона есть два плана вывода солдат из Сирии, где сейчас находится около 2 тысяч военнослужащих армии США – "полный" и "быстрый". При этом контингент сил в Ираке остается, он будет способен проводить операции в соседней стране.