Заработало приложение «Безопасный Санкт-Петербург». Подсматривать у горожан не вышло

В Петербурге запущено мобильное приложение, которое даёт доступ к камерам видеонаблюдения. Судя по отзывам, стать из наблюдаемого наблюдателем пока проблематично, а видеоархив самим не просмотреть.

Скачать разработанное при поддержке правительства приложение можно в App Store и Play Маркет с 9 декабря. На Android его загрузили уже больше тысячи человек. Впечатлениями делятся в отзывах — в основном негативных.

Пользователи жалуются на трудности с запуском трансляции: видео идёт с задержкой в несколько минут либо замирает статичной картинкой. Многие не смогли подключиться к камерам вовсе, но через неделю о подобных проблемах говорят реже. Решилась и проблема с «видеосвидетелем». Записать собственное видео с места происшествия и отправить его в городскую систему видеонаблюдения можно, но функцию пока не освоили.

«Снимаю балл за то, что видеосвидетель отправил шокирующее 4-секундное видео моей левой ноги в центр обработки обращений без какого-либо окна подтверждений. Вы там что курите?» – пишет один из пользователей.

Но больше всего негативных оценок приложение получило за невозможность самостоятельно получить доступ к архиву.

«Самим ничего не посмотреть, надо заказывать архив, который выдают только уполномоченному сотруднику. Поможет, если что-то случилось под пристальным оком объектива», – рассказывают в комментариях и резюмируют: «Недостойно».

Разработка приложения обошлась в 13 миллионов рублей. Запуск анонсировал Городской мониторинговый центр. «Фонтанка» протестировала «Безопасный Санкт-Петербург» в конце ноября, без сбоев не обошлось.