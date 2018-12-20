40 ростовчан попали в больницу, подхватив вирус через водопроводную воду

Четыре десятка жителей Ростовской области попали в больницу, подхватив вирус через питьевую воду. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает 20 декабря СК, 16 – 17 декабря в больницы города Шахты обратились 21 взрослый и 19 детей. У всех были слабость, головокружение и рвота. При госпитализации всем поставили диагноз – норовирусная инфекция 2-го генотипа.

«Причиной заражения граждан на основании проведенных первичных исследований явилось использование в обиходе и принятие в пищу питьевой воды централизованной системы водоснабжения», – отметили в ведомстве.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, которые должны определить, как была заражена вода.

Как отмечает портал Donday, жители Шахт, опасаясь новых заражений, запасаются бутилированной водой и боятся есть местный хлеб, считая, что он сделан из водопроводной воды.