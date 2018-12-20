Самосвал опрокинулся в кювет на Московском шоссе, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 20 декабря в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 9:20 на 632-м километре Московского шоссе (автодорога М-10 «Россия»), между населёнными пунктами Жары и Ушаки, съехал в кювет и опрокинулся самосвал «Мерседес».

Водитель от полученных травм скончался на месте. Его личность устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.

13 декабря на 664-м километре трассы М-10, напомним, погиб водитель грузовой «Скании». Он врезался сзади в автовоз. По одной из версий, причиной стал сон за рулём.