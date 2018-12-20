«Политизированный русофобский подход». Путин рассказал о связи дел Бутиной и Скрипаля с санкциями

Президент РФ считает, что в рамках русофобского подхода ищутся поводы для ограничений и сдерживания России.

Владимир Путин отметил, что не понимает, в чем вина россиянки Марии Бутиной, задержанной в США якобы за работу на российское правительство в качестве иноагента. Президент заверил, что никаких задач от государства на территории Америки она не выполняла. «Я не понимаю, за что ее засадили. Нет оснований», – подчеркнул Путин во время своей традиционной большой пресс-конференции.

Кроме того, он прокомментировал дело экс-офицера ГРУ, отсидевшего за шпионаж Сергея Скрипаля, которое стало предлогом для того, чтобы ввести «кучу санкций». По его словам, если бы не было Скрипаля, то использовали бы другой предлог для давления на Россию. «Политизированный русофобский подход» – так охарактеризовал ситуацию Владимир Путин, заметив, что конечная цель – сдержать Россию.

Он отметил, что в санкциях нет логики, так как после убийства журналиста Джамаля Хашогги никаких ограничений не последовало. Он уверен, что всю историю Россия так или иначе находилась под давлением, что не мешает стране развиваться. «Минфин США считает, что падение [российской экономики] в 2,5% в 2015 году связано с санкциями на 1/3 <...> Думаю, что и 1/3 там нет», – рассказал Путин.

«Есть плюсы от санкционных дел – заставило включить мозги», – уверен глава государства, выразив надежду, что мировая экономика должна развиваться без ограничений.