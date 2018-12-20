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Строительство
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20.12.2018 13:35
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ГК «Лидер Групп» увеличивает цены в жилом комплексе «Богатырь 3»

ГК «Лидер Групп» увеличивает цены в жилом комплексе «Богатырь 3»

«Лидер Групп»

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, произойдет плановое увеличение стоимости квартир в третьей очереди жилого комплекса «Богатырь» от компании «Лидер Групп».

Напомним, что ранее компания уже заявляла об увеличении с 24 декабря цен в жилых комплексах: AEROCITY, «Территория 1» и «Территория 2».

ЖК «Богатырь 3» строится в Санкт-Петербурге, на Полевой Сабировской улице, недалеко от станций метро «Пионерская» и «Комендантский проспект». Кирпично-монолитный комплекс комфорт-класса состоит из двух 21-этажных корпусов, соединенных подземным паркингом на 355 машино-мест.       

К вашим услугам: дизайнерская отделка холлов, бесшумные высокоскоростные лифты со спуском в паркинг, колясочная в каждой парадной, диспетчерская служба, видеонаблюдение, коллекторная система отопления. Для самых маленьких на первом этаже одного из корпусов разместится собственный детский сад.

Придомовая территория реализуется по концепции «двор без машин». Внутри разместятся несколько детских площадок, спортивная зона с баскетбольными кольцами и сквер. Также будет оборудована открытая гостевая парковка, отделенная шлагбаумом от основного двора. Первые этажи дома займут магазины, офисы, службы сервиса и быта и даже собственная медицинская клиника.

Узнать больше об этом и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru. Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official. Instagram lidgroup_spb

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

 

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