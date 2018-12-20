На трассах под Петербургом начали эксперимент: их будут не посыпать, а поливать

На трассах в окрестностях Петербурга начали использовать жидкие противогололедные реагенты – пилотный проект запустил дорожный комитет Ленинградской области.

«Влажную соль» опробуют на самых загруженных дорогах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов, сообщает «Фонтанке» 20 декабря пресс-служба комитета. Солевой раствор призван заменить привычную песко-соляную смесь. За счёт вязкой консистенции он равномерно распределяется по всей площади обрабатываемого участка, и в результате сцепление шин с дорогой улучшается. Кроме того, растворяя снег, реагент не допускает образования наледи на асфальте.

Новые специализированные установки, готовящие жидкий солевой раствор, установлены на производственных базах служб, которые отвечают за содержание трасс. Автоматика самостоятельно определяет необходимую концентрацию соли в зависимости от температуры воздуха – эти данные передают дорожные метеостанции. Для распределения «влажной соли» приобретены комбинированные дорожные машины со специальным оборудованием.

Общая протяжённость региональных дорог Ленинградской области составляет почти 10 тысяч километров. Выйти на расчистку трасс в случае снегопадов готовы до 600 единиц спецтехники.