Путин: И Россия, и Япония заинтересованы в заключении мирного договора. Но что будет после этого, мы не знаем

Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Так президент Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 20 декабря ответил на вопрос журналиста японского информагентства «Киодо Цусин» Хирофомо Сугидзаки, который поинтересовался, сколько островов достанется Японии после подписания соглашения.

«Что будет происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Но – ещё раз подчеркну – мы не считаем, что ПРО – это оборонительное оружие. У нас никаких иллюзий нет, мы всё понимаем, но будем стремиться к заключению мирного договора. И Россия, и Япония заинтересованы в заключении договора. И не только потому, что нам что-то от Японии надо в плане экономики – она у нас и так развивается. Нормализация отношений необходима», – подчеркнул Путин.

Также президент России коснулся вопроса размещения американских баз на островах.

«Вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора. Американская база на Окинаве существует уже давно. Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений о размещении американской военной инфраструктуры в стране. Мы знаем, что губернатор и жители Окинавы требуют закрыть базу. Все против, но уже существуют планы развития базы», – сказал лидер, отвечая на вопросы Сугидзаки.

В сентябре на встрече с японским премьером Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор, которого у Москвы и Токио нет с 1945 года. Абэ в ответ на предложение Путина заявил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. При этом японская сторона заверяет, что на островах не появятся американские военные базы, хотя двумя годами ранее она заявляла об обратном.

Россия считает Курильские острова своей неотъемлемой территорией, Япония называет их «оккупированными». В 2016 году Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности в южной части архипелага и интенсификации авиасообщения с Японией.