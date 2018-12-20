ЖК «Философия на Московской» – победитель конкурса «КАИССА»

Setl City

ЖК «Философия на Московской» от Setl City стал победителем в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке жилья эконом и комфорт-класса» на конкурсе «КАИССА-2018».

Торжественная церемония награждения состоялась 18 декабря в Санкт-Петербурге. Победителям были вручены памятные дипломы и статуэтки.

Setl City

ЖК высокого комфорт-класса «Философия на Московской» строится в престижном Московском районе, неподалеку от площади Победы. В составе проекта – три жилых 12-этажных дома с подземной и надземной автостоянками, рассчитанными в общей сложности на 632 автомобиля. Также спроектирован встроенный детский сад, в который смогут ходить 110 малышей.

Архитектура ЖК – сочетание современных решений и элементов стиля «лофт». Вентилируемые фасады зданий будут оформлены благородной серой керамогранитной плиткой, панелями и красным керамическим лицевым кирпичом в сочетании с тонированным остеклением. Безопасность жильцов обеспечат камеры видеонаблюдения, установленные по периметру зданий, у входов в подъезды, возле лифтов.

Строительство ЖК «Философия на Московской» осуществляется в пешеходной доступности от метро «Московская», в квартале с развитой социальной и торгово-сервисной инфраструктурой. Непосредственно на территории ЖК Setl City также предусмотрела все необходимое для комфортной жизни. Так, первые этажи ЖК займут коммерческие помещения, в которых впоследствии откроются кафе, магазины шаговой доступности и другие объекты инфраструктуры. Во дворах, полностью закрытых от машин, Setl City оборудует яркие игровые площадки, оформит спортивные зоны и места для отдыха. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года.

Профессиональный конкурс «КАИССА» учрежден в 1995 году Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти с целью выявления лучших компаний в сфере недвижимости. Победители выбираются путем голосования. В состав жюри входят представители бизнеса, государственных структур и СМИ.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations