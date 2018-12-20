Полицейские приняли мирного прохожего за убийцу и открыли огонь. Минюст заплатит 20 тысяч евро за ошибку

Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение между правительством России и жителем Казани Рафаэлем Сафиным, по которому сотрудники полиции открыли огонь. Государство признало вину и согласилось выплатить 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации «Зона права», ЕСПЧ утвердил мировое соглашение 20 декабря, рассмотрев дело Сафина против России. Поводом стало его задержание в Казани в августе 2014 года. Полицейские караулили подозреваемого в убийстве, но наткнулись на Сафина, ошибочно приняли его за своего героя и направили на него пистолеты. Мужчина испугался и постарался убежать, сотрудник выстрелил два раза. После задержания Сафина избили.

Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» Следственный комитет возбудил только под давлением правозащитников, но прекратил его в октябре 2016 года за отсутствием состава преступления. В МВД признали действия полицейских правомерными.

Сафин обратился в ЕСПЧ в апреле 2017-го с жалобой на нарушения статей Конвенции по правам человека о пытках и отсутствии эффективных средств правовой защиты.

«После коммуникации жалобы правительство России, признав нарушения конвенции, предложило Сафину заключить мировое соглашение на 20 тысяч евро, на что он ответил согласием», – уточнили в «Зоне права».