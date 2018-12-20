Путин: У меня в доверенных лицах были рэперы, Тимати

Задержания артистов — неоправданная мера, такие конфликты приводят к обратным результатам. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время ежегодной пресс-конференции 20 декабря.

«Что касается ответственности за поругание символов государства. Это есть практически во всех странах. Нужно с уважением относиться к своей стране. Если есть ответственность вне интернета – в нем она тоже должна быть. По поводу задержаний рэперов я согласен, ничего хорошего в этом нет. Как и в том, что они поют "с матерком". Я недавно был на юбилее Темирканова, он сказал очень правильную вещь: «Искусство существует не чтобы потакать низменным мотивам, а чтобы поднимать уровень культуры», — сказал он.

Президент также отметил, что среди его доверенных лиц в выборной кампании был рэпер Тимати, которого он считает хорошим человеком. Но настоящие герои – это, например, рота псковских десантников – "96 человек, которые трое суток сражались против двух тысяч голыми руками, с лопатами и ножами".

Массовые отмены концертов в стране начались в ноябре. В немилость к властям впали ряд групп и исполнителей, в том числе Элджей, Хаски, электронный дуэт IC3PEAK, группа «Френдзона», Gone Fludd и другие. У Хаски с его туром «Проказа» возникали проблемы в разных городах: его концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя даже отправили под арест. В Петербурге накануне концерта в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил. Концерт прошел без происшествий.