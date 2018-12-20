На улицах Петербурга могут запретить митинги по утрам и вечерам

Ввести временной мораторий на публичные акции на объектах транспортной инфраструктуры города предложил глава комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок. Об этом он заявил на заседании комитета по законодательству ЗакСа 20 декабря.

«Мы с вами ездим на работу по улицам, видим, что они забиты пробками, иногда больше, иногда меньше. Чтобы организаторы ещё больше не испортили дорожную обстановку, предлагаем ввести временной запрет на митинги по утрам с 7 до 9 утра и по вечерам с 17 до 20 или с 18 до 21 часа», – заявил Четырбок.

Он также внёс предложение использовать электронно-цифровую подпись при подаче уведомления о проведении митинга, чтобы облегчить саму процедуру. В ответ на последнее предложение представитель комитета по законности Смольного заявил, что «перечень обязанностей органов исполнительной власти в соответствии с федеральным законом является исчерпывающим». Также он подчеркнул, что если ещё и публиковать заявки митингующих в сети Интернет, это затронет права организаторов: на их акции смогут прийти люди противоположных взглядов, а это может закончиться плачевно.

Отметим, что проект о поправках в закон о митингах Законодательное собрание разработает в 2019 году. Поправки с депутатов собирают до середины января.