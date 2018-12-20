Путин: В Киеве хотели, чтобы кто-то из украинских моряков погиб в Керченском проливе

Президент Владимир Путин во время своей традиционной большой пресс-конференции рассказал, что украинское руководство хотело использовать ситуацию в Азовском море для поднятия рейтингов действующего президента.

«Понятно, там [на Украине] выборы. Им нужно обострять, чтобы поднять рейтинги», – заявил Путин, подчеркнув, что попытка Петра Порошенко удалась «во вред интересам народа».

Он отметил, что рейтинг украинского лидера поднялся почти на 12%. И теперь он занимает в опросах не пятое, а второе-третье место.

«Их [украинских моряков] послали, рассчитывали, что кто-то из них погибнет. <...> Слава богу, этого не случилось», – рассказал Владимир Путин, отметив, что это вызвало недовольство в Киеве.

Президент России подчеркнул, что судьбу украинских моряков, нарушивших российскую границу, будет решать суд.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение. Украина пообещала провести свои корабли через Керченский пролив при поддержке НАТО.