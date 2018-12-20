Бывшего главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi могут освободить под залог. Суд не продлил арест

Токийский окружной суд отклонил ходатайство о продлении ареста для экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего председателя совета директоров Nissan Грега Келли. Их могут выпустить под залог уже в ближайшее время.

Японская прокуратура просила продлить арест Гона и Келли на 10 дней, сообщает 20 декабря газета «Коммерсантъ». Теперь, когда суд отклонил просьбу, адвокаты топ-менеджеров могут подать ходатайство об освобождении своих клиентов под залог. Хотя прокуроры, в свою очередь, могут обжаловать эту просьбу.

Карлос Гон и Грег Келли были арестованы 19 ноября. Токийская прокуратура обвиняет их в сокрытии доходов Гона на сумму около 44 миллионов долларов. После ареста Карлоса Гона сняли со всех постов в советах директоров Nissan и Mitsubishi, а вот Renault оставили его во главе компании. Сам топ-менеджер все обвинения отрицает.

Задержание Гона и Келли, а также длительные допросы без адвоката вызвали критику за пределами Японии. Британский журналист Энтони Роули из издания South China Morning Post выдвинул свою версию происходящего. По его мнению, скандал связан не с финансами, а с желанием японского бизнеса избавиться от чужака, который к тому же работал над объединением компаний Renault и Nissan.