Путин пообещал дальнейшую поддержку Донбассу - «чтобы их окончательно там не раздавили»

Пока в Киеве у власти находятся русофобы, ситуация на Донбассе не изменится — вне зависимости от того, кто работает в Кремле. Так президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 20 декабря ответил журналисту украинского агентства УНИАН. Тот спросил главу государства про его ответственность как верховного главнокомандующего за то, что происходит на востоке соседней страны.

«По поводу страданий людей, которые живут на Донбассе. Вы же гражданин Украины и считаете этих людей гражданами своей страны. Скажите, кто установил блокаду? Разве Россия? Это сделали украинские власти – по отношению к территории, которую считают своей. И стреляют по гражданам, которых считают своими. По мирным гражданам», – ответил Путин.

Он подтвердил, что РФ оказывает поддержку этим людям – «мирную».

«Чтобы их окончательно там не раздавили. И будем это делать дальше. Попытки решить этот вопрос с применением силы – а украинские власти продолжают это делать – обречены на провал», – добавил он.

Спикер также прокомментировал урегулирование отношений между двумя братскими государствами.

«Дело не в персоналиях. Дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров: торговый оборот между нашими странами растет, несмотря ни на что. Это естественные связи, и когда-нибудь они дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться», – подытожил президент РФ.