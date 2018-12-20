Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, который стал последним в 2018 году. Сборная России сохранила 48-е место с результатом 1424 очка.

Лидеры рейтинга остались без изменений:

1. Бельгия (1727);

2. Франция (1726);

3. Бразилия (1676);

4. Хорватия (1634);

5. Англия (1631);

6. Португалия (1614);

7. Уругвай (1609);

8. Швейцария (1599);

9. Испания (1591);

10. Дания (1589).

Напомним, перед стартом чемпионата мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, отечественная сборная была худшей командой среди участников по рейтингу ФИФА и занимала 70-е место. После этого благодаря успешному выступлению рейтинг рос вплоть до ноября, когда Россия впервые после домашнего мундиаля показала отрицательный результат.