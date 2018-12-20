Открыты продажи во второй очереди ЦДС «Елизаровский»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС вывела в продажу вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский».

Группа ЦДС открыла продажи во второй очереди жилого комплекса ЦДС «Елизаровский». Вниманию покупателей предлагаются более 930 квартир с полной отделкой «под ключ» в пяти корпусах общей площадью 82 214 кв. м. 20-этажные корпуса отделаны кирпичом контрастных оттенков, что делает комплекс яркой доминантой окружающей застройки.

Во второй очереди предусмотрены студии площадью от 29 до 33 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 32 до 45,6 кв. м, двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 65,9 кв. м, а также трехкомнатные квартиры площадью 77 до 83,5 кв. м. ЦДС «Елизаровский» отличает продуманность и разнообразие планировочных решений: в комплексе представлены как квартиры с классическими, так и с европланировками.

На первом этаже жилых домов разместятся встроенные коммерческие помещения, вход в которые предусмотрен со стороны улицы. Такое расположение общественных зон сделает внутренний двор безопасным пространством для жителей комплекса. Помимо детских, спортивных площадок и зон отдыха здесь появится горизонтальный (траверсный) скалодром для детей и взрослых, а также лужайка для занятий йогой.

Группа компаний «ЦДС»

Также в рамках второй очереди ЦДС «Елизаровский» будет возведен детский сад на 100 малышей. Для автомобилистов построят наземный паркинг на 230 машиномест.

Дома второй очереди жилого комплекса ЦДС «Елизаровский» будут введены в эксплуатацию во 2 квартале 2021 года.

ЦДС «Елизаровский» – жилой комплекс комфорт-класса расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, на пересечении улиц Невзоровой, Ольги Берггольц и Уездного проспекта. Здания возводятся по кирпично-монолитной технологии. Фасады решены в современном архитектурном стиле с чередованием кирпича различных природных оттенков. В комплексе представлены 1862 квартиры. Также в составе ЦДС «Елизаровский» предусмотрены два детских сада на 295 и 100 мест и наземные встроенно-пристроенные паркинги на 681 машиноместо.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents