Путин о наращивании оружия: «Мы не добиваемся преимущества, мы сохраняем баланс»

Российский президент Владимир Путин сожалеет, что нарастает тенденция недооценки опасности ядерной войны. Об этом глава государства заявил во время ежегодной пресс-конференции 20 декабря.

Журналист Первого канала заявил, что его коллеги по обе стороны океана расписывают сценарии ядерной войны, и попросил президента Путина «успокоить» его и его сына.

«Во-первых, развал системы сдерживания гонки вооружений. Мы были вынуждены создать оружие для преодоления систем ПРО. В стратегическом балансе это элемент сохранения паритета, не более того. Теперь США выходят из ДРСМД. Трудно представить, как будет развиваться ситуация. Если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Пусть потом не пищат, мы будем вынуждены ответить, чтобы обеспечить свою безопасность. Мы не добиваемся преимущества, мы сохраняем баланс», — сказал президент.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией. Власти Китая, Германии и Франции негативно восприняли решение американской стороны.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.