Президент Владимир Путин обосновал повышение НДС во время своей традиционной большой пресс-конференции

По словам главы государства, профицит российского бюджета впервые с 2011 года – «хороший показатель», однако во время кризиса тратились нефтедоллары для поддержания обязательств государства. «[В результате] ненефтегазовый дефицит вырос до 13%». Путин заявил, что это очень высокий показатель, а оптимальная отметка – 6%. «Повышение НДС связано с необходимостью удержать этот показатель [ненефтегазовый дефицит]», – заявил Путин.

Президент также напомнил, что во многих странах НДС выше 20%. При этом глава государства признал, что повышение налога вызовет небольшой рост цен и инфляции, но этот период будет коротким. «В целом решение правильное, сбалансированное», – резюмировал глава государства.

Владимир Путин также напомнил, что «мы сохранили практически все льготы». В качестве примера президент привел лекарства и детские товары.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2018-м пройдет уже 14-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов – 1702. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. Так, в 2017 году корреспондент издания 47news спросил Путина о бесконечной смене управляющих компаний Минобороны, из-за чего военные получают платежки по 50 тысяч рублей. Ранее президент объяснил переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург именно во время общения со СМИ.