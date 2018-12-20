Путин о Кудрине: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Медведевым президент доволен

Правительство России в ближайшие годы планирует рост экономики от 2%. Об этом 20 декабря во время ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин поинтересовался у президента, ссылаясь на экспертов и председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, правда ли, что российская экономика уже десять лет растет всего на один процент в год.

«Рост экономики 1% в год за определенный период времени – он таким был, когда Кудрин был в правительстве. Как у нас говорят в народе, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вообще он хороший специалист, я к нему прислушиваюсь», — сказал президент.

По его словам, страна пережила разные этапы роста экономики, в том числе спады, связанные с мировыми кризисами в 2008 году и в 2014 – 2015 годах.

«Вот вы сказали – в ближайшие два года по 2%. Да, в ближайшие – по два, а в дальнейшие правительство планирует три и даже больше. Нам нужно войти в новую лигу экономик – по качеству экономики. Командой Медведева в целом доволен», — прокомментировал глава государства.