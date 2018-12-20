18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-8°C
/ Завтра: -10
$ 67.37р
76.94р
13:29 20.12.2018
Расширенный поиск

Бизнес
20.12.2018 12:56
Печать

Президент ОСК: Сделка по верфи в Хельсинки завершится не позднее февраля 2019 года

Президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что достигнута договоренность по реализации финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, которая попала под удар санкций США, и сделка закроется не позднее февраля следующего года.

— Мы договорились об условиях, но ничего не буду анонсировать, пока не появится юридически значимый документ. Ожидаем его до конца года, но затем еще потребуется пройти процедуру корпоративного одобрения. Только после этого будет подписан окончательный договор, который и ознаменует закрытие сделки. Все это должно произойти не позднее февраля 2019 года, – сообщил он в интервью "Коммерсанту" 20 декабря.

При этом он не стал комментировать обсуждаемую в СМИ перспективу обмена верфи на Невский судостроительно-судоремонтный завод с доплатой.

Как писала «Фонтанка», американские санкции не дают работать финской дочке государственной судостроительной корпорации. Западные банки закрыли финансирование, подрядчики отказались от сотрудничества. При этом намеченная на июль 2018 года сделка по продаже не состоялась. Условия соглашения с хорватским партнером олигарха Виктора Вексельберга изменились в последний момент, и не в лучшую сторону, а Москва прислала в Хельсинки аудиторов с масштабной проверкой.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
20.12.2018 13:15

ЖК «Философия на Московской» – победитель конкурса «КАИССА»

ЖК «Философия на Московской» от Setl City стал победителем в номинации «Лучший девелоперский проект на рынке жилья эконом и комфорт-класса» на конкурсе «КАИССА-2018».
Группа компаний «ЦДС»
20.12.2018 12:55

Открыты продажи во второй очереди ЦДС «Елизаровский»

Группа ЦДС вывела в продажу вторую очередь жилого комплекса ЦДС «Елизаровский».
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
20.12.2018 12:30

Россельхозбанк стал финалистом регионального конкурса «Доверие потребителя»

В Северной столице подвели итоги XI ежегодного независимого конкурса участников рынка недвижимости «Доверие потребителя»
АО «Строительный трест»
20.12.2018 12:30

AVATAR на Петровском острове введен в эксплуатацию

АО «Строительный трест» получило разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса (МФК) AVATAR*, расположенного по адресу: Ремесленная улица, 21, стр. 1.
Главстрой Санкт-Петербург»
20.12.2018 11:37

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию улицу Заречная в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию улицы Заречной в ЖК «Северная долина». Движение по новой дороге протяженностью 1 километр будет открыто после передачи объекта на баланс города.
ГК «КВС»
20.12.2018 10:56

"КВС-Сервис" стала победителем регионального конкурса "Лучший двор"

19 декабря генеральный директор ГК "КВС-Сервис" Вадим Ушаков получил диплом победителя и сертификат на 50 тысяч рублей на торжественной церемонии в администрации Ленинградской области. Деньги будут потрачены для дальнейшего благоустройства двора-победителя.
ПСК
20.12.2018 10:26

От котлована до остекления ‒ всего за полгода

Строительство ЖК «Славянка» выходит на финальный этап – начался монтаж окон. На данный момент полностью остеклены три этажа одного из двух домов.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
20.12.2018 10:21

«Дальпитерстрой» построил в Шушарах "умный" дом

Строительная компания «Дальпитерстрой» готовит к вводу необычный дом. Двадцатипятиэтажный "колосс" в цветах российского флага - первое, что теперь видят люди на въезде в Шушары. Но интерес вызывает не расцветка фасада, а высокотехнологичная начинка здания.
АО «Строительный трест»
20.12.2018 10:08

Открыты продажи в ЖК «Новое Купчино»

Компания «Строительный трест» открыла продажи в жилом комплексе «Новое Купчино», расположенном на Малой Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
ГК «Эталон»
19.12.2018 17:23

Специалисты Группы «Эталон» приняли участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ»

С 11 по 14 декабря в Ярославле проходил Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
фото предоставлено компанией "Аэрофлот"
19.12.2018 16:25

Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию

Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию.
Компания Л1
19.12.2018 15:57

По ЖК «Маршал» получены положительные заключения

Компания Л1 получила от АО «Петроэлектросбыт» акт о соответствии техническим условиям жилого комплекса «Маршал».