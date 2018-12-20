Президент ОСК: Сделка по верфи в Хельсинки завершится не позднее февраля 2019 года

Президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что достигнута договоренность по реализации финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, которая попала под удар санкций США, и сделка закроется не позднее февраля следующего года.

— Мы договорились об условиях, но ничего не буду анонсировать, пока не появится юридически значимый документ. Ожидаем его до конца года, но затем еще потребуется пройти процедуру корпоративного одобрения. Только после этого будет подписан окончательный договор, который и ознаменует закрытие сделки. Все это должно произойти не позднее февраля 2019 года, – сообщил он в интервью "Коммерсанту" 20 декабря.

При этом он не стал комментировать обсуждаемую в СМИ перспективу обмена верфи на Невский судостроительно-судоремонтный завод с доплатой.

Как писала «Фонтанка», американские санкции не дают работать финской дочке государственной судостроительной корпорации. Западные банки закрыли финансирование, подрядчики отказались от сотрудничества. При этом намеченная на июль 2018 года сделка по продаже не состоялась. Условия соглашения с хорватским партнером олигарха Виктора Вексельберга изменились в последний момент, и не в лучшую сторону, а Москва прислала в Хельсинки аудиторов с масштабной проверкой.